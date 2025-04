Com Giannis Antetokounmpo e herói improvável, Bucks bate Pacers

Com uma grande reviravolta no segundo tempo, Giannis Antetokounmpo liderou a vitória do Milwaukee Bucks sobre o Indiana Pacers por 117 a 101. O ala-pivô anotou 37 pontos, sendo agressivo desde o primeiro minuto e liderando uma grande corrida que mudou o jogo 3 no Wisconsin faz os donos da casa diminuírem a vantagem do rival. Além disso, Gary Trent Jr fez a principal atuação de sua carreira também com 37 pontos e nove bolas de três.

Milwaukee não começou tão bem, sobretudo em um segundo quarto difícil. A equipe foi para o intervalo perdendo por dez pontos. Mas as coisas mudaram totalmente a partir da volta do intervalo. O grego marcou 11 pontos no terceiro quarto, sendo apoiado por um time que esquentou do perímetro e foi mais agressivo na defesa. Gary Trent fez 18 no período.

No fim, a vitória acabou sendo mais tranquila do que o caminho que o jogo aparentou em boa parte. AJ Green e do pivô reserva Bobby Portis também foram importantes para o triunfo. Por outro lado, Damian Lillard teve dificuldades, marcando apenas sete pontos em sua noite de pontuação mais baixa da carreira em playoffs.

O grande ataque de Indiana caiu demais no segundo tempo. O terceiro quarto em que Milwaukee esquentou, foi o pior momento do Pacers, que marcou apenas 18 pontos no período. O que chegou a ser uma vantagem de 12 pontos se tornou em uma desvantagem larga rapidamente. Pascal Siakam mais uma vez foi bem, anotando 28 pontos e sendo o jogador ofensivo mais regular.

No entanto, noite difícil para Tyrese Haliburton e Myles Turner nos arremessos. Ambos somaram apenas 20 pontos, o que inclui apenas um acerto do pivô em nove tentativas e nenhuma bola de três feita. Andrew Nembhard também esteve abaixo, sobretudo por conta de seu problema de faltas, mas marcando apenas seis pontos e pouco impactando na defesa.

Por fim, vitória importante de Milwaukee que terá mais um jogo decisivo em sua casa no próximo domingo (27) às 22:30. O time vai lutar para tentar empatar a série, enquanto Indiana vai tentar abrir um 3 a 1.

Esse texto será atualizado com mais detalhes da vitória do Bucks de Giannis Antetokounmpo sobre o Pacers de Tyrese Haliburton.

(2) Indiana Pacers 101 x 117 Milwaukee Bucks (1)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Pascal Siakam 28 5 2 2 0 Aaron Nesmith 18 7 3 2 1 Tyrese Haliburton 14 7 10 0 1 Obi Toppin 10 2 1 1 1 Bennedict Mathurin 9 3 0 1 0

Três pontos: 13-41; Nesmith: 4-8

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 37 12 6 1 0 Gary Trent Jr. 37 3 0 4 0 AJ Green 12 4 4 0 0 Bobby Portis 10 8 3 1 1 Kyle Kuzma 9 3 2 0 1

Três pontos: 15-41; Trent: 9-12

