Com esta troca, Giannis Antetokounmpo chegaria ao Nuggets

E com os principais jogadores caindo nos playoffs, está aberta a temporada de rumores otimistas. Então, pensando no Milwaukee Bucks estar perto de perder seu principal jogador, o portal ClutchPoints especulou uma troca que levaria Giannis Antetokounmpo para o Denver Nuggets. A diretoria estaria aberta a conversar o futuro com o grego, após anos aquém em pós-temporadas.

A troca proposta pelo portal levaria o Giannis Antetokounmpo ao Nuggets, enquanto Michael Porter Jr, Peyton Watson, Hunter TYson, DaRon Holmes e Zeke Nnaji iriam para o Bucks. Além disso, Denver ainda enviaria uma escolha de primeira rodada de 2031, e três pick swaps (2026, 2028 e 2030).

Com o astro querendo brigar mais um título, ele deve estar em vários rumores nos próximos meses. Enquanto isso, Michael Porter Jr. também, já que recebeu críticas nos playoffs.

Para essa troca proposta, dois dos melhores jogadores da liga, top 5 na votação para MVP nos últimos cinco anos, estariam juntos. Para o ClutchPoints, Nikola Jokic faz tudo pelo Nuggets, mas a defesa ainda é seu ponto fraco. O argumento ainda aponta que ele até consegue roubos de bola e desarmes, mas não é um protetor de aro de elite. É aí que o grego pode fazer diferença. Ex-Defensor do Ano, Giannis traz força física e atletismo. Ao lado de Jokic e Aaron Gordon, Denver seria uma das equipes mais fortes da NBA.

No ataque, o ala-pivô também se encaixaria bem. Jokic é o melhor pivô passador da história, e joga melhor com atletas que sabem finalizar perto da cesta. O grego ainda poderia armar o jogo, aliviando a carga sob Jokic e Jamal Murray. Apesar de não ser um grande arremessador, sua força no jogo em transição seria um grande reforço.

Mas, o portal faz um alerta. O impeditivo para a troca é que Denver ficaria sem profundidade no elenco. Porter tem suas falhas, mas é um bom arremessador, com 40.6% de aproveitamento na carreira. Além disso, o Nuggets tem poucas escolhas de Draft e um elenco já raso, o que enfraquece a proposta. Peyton Watson e DaRon Holmes são promissores, mas não o suficiente para convencer Milwaukee.

Giannis já contou que seu primeiro uniforme da NBA foi de Carmelo Anthony em Denver. Algo o que empolgou alguns torcedores. Mas, na prática, times como Houston Rockets e San Antonio Spurs têm mais ativos para oferecer em uma eventual troca.

