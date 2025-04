Com 14 milhões de views em apenas seis meses, podcast Jararacas estreia formato inédito com plateia

A partir do dia 21 de abril, o podcast Jararacas inicia uma nova fase. Agora com episódios ao vivo duas vezes por semana, presença de plateia e maior interatividade com o público via chat e superchat, o programa aposta em um formato inédito no universo dos podcasts no Brasil — um verdadeiro marco ao trazer a experiência de gravação ao vivo diretamente para os fãs. E o timing não poderia ser mais estratégico: a estreia do novo modelo acontece justamente no início dos Playoffs da NBA, um dos períodos mais intensos e comentados da temporada esportiva.

As mudanças são uma resposta direta ao pedido dos fãs desde a estreia. “Sempre recebíamos mensagens de pessoas querendo conhecer o estúdio, acompanhar as

gravações de perto, viver essa experiência. Esse movimento nasceu do social listening, e conseguimos trazer algo inédito para o universo dos podcasts no Brasil — uma experiência ao vivo, com interação em tempo real, que conecta ainda mais o público ao programa”, revela Bruno Martins, Head of Creative & Original Content do Grupo Farol, a maior agência de casting do país, responsável pela produção do Jararacas.

Lançado em outubro de 2024, o Jararacas podcast já soma mais de 14 milhões de visualizações nas redes sociais (TikTok, Instagram e YouTube) e, logo na sua semana de estreia, conquistou o primeiro lugar entre os podcasts esportivos mais ouvidos no Spotify Brasil. Apresentado por Rômulo Mendonça e Ricardo Bulgarelli, o Jararacas mergulha no universo do basquete. Com um bate-papo bem-humorado, recheado de bordões e muita informação, o podcast se diferencia pela linguagem descontraída, liberdade editorial e autenticidade dos apresentadores.

Quem são os Jararacas?

Rômulo Mendonça é um dos narradores esportivos mais irreverentes do país. Com passagem marcante pela ESPN (2011–2022), hoje é um nome de destaque das

transmissões esportivas no Amazon Prime Video, narrando jogos da NBA, Copa do Brasil e Brasileirão, além de ter feito parte da equipe olímpica da CazéTV em 2024.

Enquanto isso, Ricardo Bulgarelli é jornalista esportivo com 30 anos de carreira. Passou por grandes emissoras como Band, SBT, Record e ESPN. Desde 2012, é comentarista especializado em basquete e hoje atua ao lado de Rômulo nas transmissões da NBA pelo Amazon Prime Video, além de também ter participado da cobertura dos Jogos Olímpicos de 2024 pela CazéTV.

Com episódios completos disponíveis no YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Amazon Music, o Jararacas Podcast tem cerca de uma hora de duração e vai ao ar semanalmente às segundas-feiras, às 15h. Agora, com o novo formato presencial e interativo, a experiência fica ainda mais próxima do público — e promete gerar ainda mais repercussão, especialmente durante os Playoffs da NBA.

