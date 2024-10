CJ McCollum reage à possibilidade de ser reserva no Pelicans

O New Orleans Pelicans se prepara para uma temporada de mudanças. A equipe investiu ativos para trazer o armador Dejounte Murray, enquanto sinaliza a aposta em formações sem pivô de ofício. A única certeza, por enquanto, é que mudanças estão por vir. Muitos jornalistas que cobrem o Pelicans especulam sobre a possibilidade de CJ McCollum se tornar reserva, mas ele não parece feliz com o assunto.

“Eu não vou me voluntariar para ser reserva. Mas, se esse for o desejo do técnico, estou pronto para aceitar. Afinal, para mim, o mais importante é competir no mais alto nível. Não sou pago para treinar o time, mas sim atender o que me pedem. É a mentalidade com que vou iniciar a temporada. Sou um jogador de qualidade há anos e vou seguir assim”, comentou o veterano, em claro tom de desaprovação.

McCollum não era titular no início da carreira, quando atuava pelo Portland Trail Blazers. Mas já não sabe o que é começar um jogo no banco desde a sua terceira temporada na liga. Ele esteve no quinteto inicial em cada uma das últimas 631 partidas que disputou, por Blazers e Pelicans. O arremessador, no entanto, admite que isso não lhe assegura uma “vaga cativa” na equipe.

“Não sei se já temos um time titular consolidado. As coisas vão mudar durante o ano a depender dos adversários e lesões, por exemplo. Muitas questões podem aparecer ao longo da campanha que nos permitem mudar e criar outras alternativas. Então, se eu virar reserva for o necessário para vencermos, que assim seja. Vencer sempre será o mais importante”, garantiu o experiente ala-armador.

Novidade

Como já citado, a possibilidade de CJ McCollum virar reserva no Pelicans está ligada à chegada de Murray. O ex-atleta do Atlanta Hawks desembarcou na Louisiana, antes de tudo, para suprir a falta de um armador de ofício no quinteto titular. E, por isso, deve reduzir a necessidade de ter o veterano em quadra. O pontuador não tem dúvidas de que o reforço pode subir o patamar de Nova Orleans.

“Dejounte sempre foi muito ativo na defesa. É um grande marcador não só no homem da posse, mas também fora da bola. Eu sei que entende o jogo, pois já foi eleito para Jogos das Estrelas e quintetos ideais de defesa. Vê-lo marcar no perímetro ao lado de um atleta como Herb Jones, em particular, vai ser especial”, projetou o experiente ala-armador.

O técnico Willie Green confirma que vê McCollum e Murray como atletas mais parecidos do que se imagina. Mas vê isso como um ponto de alinhamento, não concorrência para ambos. “Durante a carreira, eu acho que ambos já atuaram ao lado e como armadores. Por isso, vejo atletas que são intercambiáveis e podem se ajustar com facilidade. Isso nos faz um problema para os outros times”, avaliou o treinador.

Lesionado

Uma das questões imprevisíveis citadas por McCollum, aliás, já apareceu nos primeiros treinos do Pelicans. O time anunciou que Trey Murphy III sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Ele vai ser reavaliado em três semanas e, com isso, deve ser desfalque nos jogos iniciais da campanha. O arremessador acredita que esse é o momento em que o elenco da Louisiana vai se revelar qualificado e versátil.

“Nós temos muitos bons jogadores, em primeiro lugar. E vários deles podem começar e terminar jogos em alto nível. Eu sei que posso desempenhar diferentes papeis em uma equipe. Então, tudo gira em torno de fazer o que for preciso para ganharmos partidas. Temos vários bons atletas e os melhores vão jogar. É simples assim”, resumiu o atleta de 33 anos.

