Cinco opções de troca para Giannis Antetokounmpo na NBA

O Milwaukee Bucks caiu pelo terceiro ano consecutivo na primeira rodada dos playoffs da NBA, enquanto os rumores sobre um eventual pedido de troca por parte de Giannis Antetokounmpo esquentam. Apesar de o astro já ter um título pela franquia, ele esperava que o time pudesse lutar por outros. Mas não é o que vem acontecendo. Agora, existe uma chance real de o grego deixar Milwaukee. Mas para onde ele poderia ir?

Pensando nisso, o Jumper Brasil procurou alternativas no mercado para que algum time da NBA possa absorver o contrato de Antetokounmpo. Afinal, o astro possui acordo com o Bucks até 2026/27, além de uma opção para a campanha seguinte. Enquanto isso, para quem quiser ter o astro em negociação precisa enviar, pelo menos US$54.1 milhões em salários.

Até falaram sobre uma eventual ida de Giannis Antetokounmpo ao Los Angeles Lakers, mas ela só acontece por Luka Doncic ou LeBron James. Não existe uma opção real ali. O raio não cai duas vezes no mesmo lugar (apesar de ser uma informação não tão verdadeira).

Publicidade

O grego não vai cair no colo do Lakers nessa. Teria de ser algo como Austin Reaves, Rui Hachimura, Dorian Finney-Smith e Jarred Vanderbilt pelo astro. Daí, o time de Los Angeles escalaria, para completar ao lado de Luka Doncic, LeBron James e Giannis Antetokounmpo, Bronny James e qualquer coisa similar a um pivô.

Esqueça.

New York Knicks

A primeira opção de troca por Giannis Antetokounmpo na NBA é o Knicks. O interesse do time existe há muito tempo, mas não é uma tarefa fácil. Isso porque o Knicks precisa ter escolhas de Draft para enviar ao Bucks. Não basta apenas mandar jogadores.

Publicidade

Mas existe uma troca com o Knicks que pode funcionar, de acordo com as regras atuais da NBA.

Neste caso, o Knicks mandaria Mikal Bridges, Josh Hart, Mitchell Robinson e uma escolha de primeira rodada de 2026 (com proteção top 10 do Washington Wizards), enquanto o Bucks enviaria AJ Green, além de Giannis Antetokounmpo.

Pode não ser o melhor dos pacotes, mas a gente já viu algo muito pior acontecer ao longo dos anos em trocas na NBA. Com Hart, Bridges e Robinson, o Bucks ainda poderia competir quando Damian Lillard voltar às quadras.

Publicidade

Chicago Bulls

Aqui, é um pouco diferente. É imaginando que o Bucks vai para uma reconstrução de elenco, pois sabe que Lillard vai demorar a jogar e, sem Antetokounmpo, a troca seria pensando no tank.

O Bulls mandaria os expirantes de Nikola Vucevic, Zach Collins e Ayo Dosunmu, além de Patrick Williams. Além disso, a troca teria duas escolhas de primeira rodada (2025 e 2027). Por outro lado, o Bucks teria de enviar o mesmo pacote que iria ao Knicks, com Giannis Antetokounmpo e AJ Green.

Publicidade

Claro que a qualidade muda nos jogadores que chegariam a Milwaukee. Por isso, mais escolhas de Draft e contratos expirantes.

Brooklyn Nets

A troca de Giannis Antetokounmpo com o Nets pode beneficiar os dois times na NBA. Mas seria pensando de formas diferentes. Afinal, o que não falta ao time do Brooklyn são escolhas de Draft.

Então, o Nets enviaria Nic Claxton, Cam Johnson e três escolhas de 2025 de primeira rodada. Uma do Nets, outra vai Houston Rockets e a última do próprio Bucks, que está no Brooklyn. Enquanto isso, Milwaukee mandaria Giannis Antetokoounmpo e Bobby Portis.

Publicidade

Para o Bucks seria bom já poder lutar nos playoffs, já que teria de estender com D’Angelo Russell, Cam Thomas, Day’Ron Sharpe e Ziaire Williams. Eles, mais Antetokounmpo e Portis seriam suficientes para o time ir aos playoffs. Não brigaria por título, nem nada, mas ainda teria espaço para contratações impactantes na agência livre.

Leia mais

Oklahoma City Thunder

Bem, se tem alguém que tem muitas escolhas de Draft é o Oklahoma City Thunder. Então, seria o caso de o Bucks trabalhar com inteligência, pensando muito no futuro.

Publicidade

O Thunder mandaria Isaiah Hartenstein e Lu Dort de jogadores. Só isso. Depois, as picks. Aí está o grande ponto da troca por Antetokounmpo. Seriam a de 2025 do Miami Heat, a de 2027 do Denver Nuggets e a de 2030 do próprio Thunder. Apenas Giannis Antetokounmpo iria nela para Oklahoma City.

Mas o grande negócio aqui é que o Nuggets pode não estar lutando por nada daqui dois anos, enquanto a do Heat terá valor. Já a do Thunder, de 2030, pode ser em um momento em que o time de Oklahoma City já não esteja mais lutando por títulos. Uma “janela” de cinco anos é o que geralmente acontece para times que brigam pelo campeonato. Então, Milwaukee poderia se beneficiar disso.

Publicidade

Houston Rockets

Está meio claro que falta o “Batman” no Rockets, certo? É um time cheio de ótimos jogadores jovens, mas sem aquele astro para você chamar de “o cara da franquia”. Pode até ser que Alperen Sengun chegue nesse ponto, assim como Amen Thompson. Mas ainda não são.

Então, seria uma mudança de ideia aqui. O Rockets, ao invés de ir atrás de Kevin Durant, iria em um jogador mais novo e com capacidade para seguir no topo da NBA por mais alguns anos em Antetokounmpo.

O Rockets enviaria Jalen Green, Jabari Smith Jr e Jock Landale, além das escolhas do Phoenix Suns de primeira rodada de 2026 e 2027. Por outro lado, Giannis Antetokounmpo chegaria a Houston.

Publicidade

Enquanto o Rockets teria um time com Fred VanVleet, Dillon Brooks, Amen Thompson, Giannis Antetokounmpo e Alperen Sengun, o Bucks ficaria com Damian Lillard, Jalen Green, Kyle Kuzma, Jabari Smith Jr e Bobby Portis. Tudo bem que Milwaukee não seria tão forte, mas com as escolhas do Suns, agregaria em seu futuro próximo para lutar no Leste.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA