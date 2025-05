Charles Barkley critica Tom Thibodeau

O New York Knicks conseguiu se recuperar na série contra o Indiana Pacers. Fora de casa, o time nova-iorquino venceu por 106 a 100 na noite de domingo (25), após conseguiu uma grande virada. O resultado, porém, não foi suficiente para o analista Charles Barkley evitar críticas ao técnico Tom Thibodeau.

Barkley criticou, em especial, a falta de padrão de Thibodeau. Isso porque o técnico mudou completamente a formação no Jogo 3 entre Knicks e Pacers. Mitchell Robinson, por exemplo, iniciou no lugar de Josh Hart. Enquanto isso, Delon Wright e Landry Shamet tiveram espaço na rotação, após sequer entrarem na partida passada.

Outra decisão de Tom Thibodeau foi manter Jalen Brunson no banco durante o último quarto. Com cinco faltas, o astro da equipe entrou somente na reta final e ficou em quadra por três minutos do período decisivo. Assim, medidas que o técnico não costuma adotar. Afinal, é comum que ele use os titulares por mais de 40 minutos por jogo e evite usar os reservas.

Como resultado, após o jogo, Charles Barkley disparou contra Tom Thibodeau em entrevista com Jalen Brunson.

“Jalen, que diabos está acontecendo com o Thibodeau, cara?”, questionou Barkley. “Foi o banco de vocês que tecnicamente ganhou esse jogo. Ele chega a explicar para vocês o que vai fazer? Tipo: ‘Vou usar tal cara, não vou usar tal cara’. Você tem admitir que ele é meio maluco”.

Brunson não fugiu do tema e respondeu Charles Barkley. No entanto, o astro preferiu valorizar o elenco do Knicks.

“Eu tinha uma ótima resposta na ponta da língua, mas é melhor deixa para lá. Tenho total fé e confiança nele. Apesar do que falam do lado de fora, com todo respeito ao que vocês disseram, mas somos um grupo muito unido no vestiário”, disse Brunson.

Apesar da análise de Barkley, as decisões de Thibodeau surtiram efeito. Afinal, com jogadores que o Pacers não esperava em quadra, o banco de reservas marcou 25 pontos e foi primordial para a virada no último quarto. Os pontos dos bancários, aliás, foram bem superiores a média de 14.5 pontos da segunda unidade nos playoffs.

Por fim, o Jogo 4 entre Knicks e Pacers acontece nesta terça-feira (27), a partir das 21h (horário de Brasília). O time de Indiana lidera a série de playoffs por 2 a 1.

