Charles Barkley aponta três jogadores como os “rostos” da NBA

O analista da TNT, Charles Barkley, apontou três jogadores diferentes como os”rostos” da NBA. Assim, o controverso ex-jogador identificou os três finalistas ao prêmio de MVP desta temporada como os principais nomes da liga na atualidade. Desse modo, Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Nikola Jokic (Denver Nuggets) e Giannis Antekounmpo (Milwaukee Bucks) foram citados. Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), por sua vez, ficou de fora. Barkley, então, explicou a sua lista e ainda “cutucou” os analistas da ESPN.

“Ei, ESPN. Eu amo vocês, mas não tentem fazer do Anthony Edwards o rosto da NBA. Esse posto, aliás, é de Shai, Jokic e Giannis. Você não pode dar isso às pessoas. Afinal, elas têm que aceitar. E Shai, no momento, está aceitando”, afirmou Barkley, durante o programa Inside the NBA.

A discussão sobre quem é o novo rosto da NBA veio à tona nos últimos meses. Afinal, os craques Lebron James (Los Angeles Lakers) e Stephen Curry (Golden State Warriors) estão no final de suas carreiras. Nas últimas duas décadas, nenhum outro atleta foi mais influente que a dupla. LeBron, porém, já está com 40 anos, enquanto Curry chegou aos 37.

Dessa forma, Charles Barkley e outros comentaristas de NBA apontam jogadores que seriam os sucessores de LeBron e Curry. O fato é que não há unanimidade. Além dos quatro nomes citados pelo integrante do Hall da Fama do Basquete, Luka Doncic (Lakers), Jayson Tatum (Boston Celtics) e Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) são lembrados pela mídia estadunidense.

Doncic, de 26 anos, terá a chance de liderar o Lakers após a aposentadoria de LeBron. No entanto, o esloveno ainda não foi campeão da NBA. Já Tatum, de 27 anos, foi protagonista do título do Celtics, em 2024, mas sofreu uma grave lesão e só volta a jogar em 2026. Wembanayma, por sua vez, é o mais novo da turma. Aos 21 anos, o francês disputou apenas a sua segunda temporada na liga.

O curioso é que, de todos os nomes lembrados como o novo “rosto” da NBA, apenas Tatum é estadunidense. Portanto, hoje, os melhores jogadores da liga são estrangeiros. Desde 2019, o prêmio de MVP fica com um atleta que não nasceu nos Estados Unidos: três vezes com Jokic, dois com Giannis, um com Shai e outro com Joel Embiid. E a tendência é que isso não mude no curto prazo.

Números dos três jogadores que seriam o “rosto” da NBA, segundo Charles Barkley

Shai Gilgeous-Alexander (26 anos)

Médias em 2024/25: 32,7 pontos (cestinha), cinco rebotes, 6,4 assistências, 1,7 roubo de bola

Prêmios na carreira: MVP (2025), três vezes All-Star (2023-25), três vezes eleito para o quinteto ideal (2023-25)

Títulos: 0

Nikola Jokic (30 anos)

Médias em 2024/25: 29,6 pontos, 12,7 rebotes, 10,2 assistências, 1,8 roubo de bola

Prêmios na carreira: três vezes MVP (2021, 2022 e 2024), MVP das finais (2023), 7 vezes All-Star (2019-2025), sete vezes eleito para os times ideais (2019-2025)

Títulos: 1 (2023)

Giannis Antetokounmpo (30 anos)

Médias em 2024/25: 30,4 pontos, 11,9 rebotes, 6,5 assistências, 1,2 toco

Prêmios na carreira: duas vezes MVP (2019 e 2020), MVP das finais (2021), nove vezes All-Star (2017-2025), nove vezes eleito para os times ideais (2017-2025), defensor do ano (2020), MIP (2017)

Títulos: 1 (2021)

