Após rumores de troca, Kevin Durant rebate jornalista

Kevin Durant está mais uma vez ligado a rumores de troca na NBA. Após o Phoenix Suns decepcionar com a 11ª posição no Oeste, o astro pode forçar uma saída em busca de um novo time. Assim, diversas franquias estão de olho na situação do jogador na offseason. Entre elas, San Antonio Spurs, Houston Rockets e Dallas Mavericks.

De acordo com Shams Charania, da ESPN, o Spurs é um dos times mais próximos de conseguir a troca por Durant. Isso porque a franquia de San Antonio esteve perto de fechar o negócio com o Suns na trade deadline.

A notícia de Charania no X (antigo Twitter) gerou diferentes reações. Uma delas foi de um fã que criticou o comportamento de Kevin Durant na NBA. De acordo com o torcedor, a busca frequente por trocas ao longo da carreira afeta o legado do camisa 35 entre os grandes da liga.

“Seria a quinta franquia que Kevin Durant jogaria. Não dá para ser top 15 da história se você já passou por cinco times. Vencedores constroem dinastia. Eles não abandonam o barco ao menor sinal de dificuldade”, escreveu o fã.

Kevin Durant, porém, não gostou da reação do torcedores sobre os rumores de troca. Sempre ativo nas redes sociais, assim, o astro não demorou para responder ao comentário.

“Como eu sempre digo, crie suas próprias regras e monte esse mundo de fantasia da NBA do jeito que quiser. Curta sua lista de top 15”, escreveu Kevin Durant.

Não é a primeira vez que o legado de Kevin Durant vira pauta entre fãs da NBA. Desde que deixou o Oklahoma City Thunder rumo ao Golden State Warriors, os torcedores contestam a necessidade do astro de estar em supertimes para ser campeão. As críticas, assim, seguiram após as mudanças para o Brooklyn Nets, para jogar com Kyrie Irving e James Harden, e para o Phoenix Suns, onde jogou com Devin Booker e Bradley Beal.

No entanto, Kevin Durant nunca ligou para as reações dos torcedores sobre seu legado. Em 2023, por exemplo, ele disse que seu desejo sempre foi jogar basquete.

“Eu não me importo com o legado. Eu costumava me importar, mas agora… As pessoas ficam, tipo: ‘O que ele fez?’ Aí surgem as comparações. Antes, quando não estávamos debatendo tanto, eu me preocupava com isso. Tipo, eu estava prestes a ficar no mesmo patamar dos jogadores de elite da liga. Era algo grande. Só que, hoje em dia, eu realmente não me importo. Só quero ir lá e produzir, ser o melhor que eu posso ser em quadra, ir para casa e ficar com minha família”, disse Kevin Durant em 2023.

