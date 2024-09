Celtics à venda e Kamilla Cardoso machucada

No Brasil continuamos com os campeonatos paulistas rodando. Enquanto o masculino chegou nos playoffs, no feminino o Ituano finalmente estreou e já conta com duas vitórias e zero derrota. Além disso, falaremos da reta final de temporada regular na WNBA, com a lesão da brasileira Kamilla Cardoso e na NBA com a venda do Boston Celtics.

Na WNBA temos apenas uma vaga aberta e que parecia estar na mão do Chicago Sky durante a temporada inteira, acabou de ficar quase impossível. Sem Angel Reese já parecia dificil, mas com a Kamilla Cardoso machucada, o time parece um time infantil. Infelizmente, as chances do Chicago passar pros Playoffs, agora, parecem nulas. A vaga deve ficar com Atlanta ou Washington. E com isso, só a Damiris das brasileiras deve chegar nos playoffs. Melhor sorte para a Kamilla e, especialmente, para a Stephanie, que sofreu nestas primeiras temporadas.

Falamos um pouco do basquete no resto do mundo. Quando começa a temporada do Chinesão? E o campeonato israelense que agora conta com o Caboclo? Temos respostas para isso e muito mais. Mas comentamos também do mundial interclubes da FIBA. Repassamos os jogos e te contamos o campeão.

Para fechar, falamos das noticias da NBA. O Celtics parece estar à venda depois de uma treta entre os donos. Seria mais dinheiro chegando na Liga? E a expansão, quanto dinheiro já não vai trazer? Falamos disso, passamos pela lista dos técnicos da temporada, a disputa entre Jordan e Isiah e muito mais.

Então, solta o play e vem com a gente!

