Carmelo Anthony revela troca para time surpresa na NBA

A NBA cada vez mais tem sido marcada pela troca de grandes astros insatisfeitos com seus times. O movimento, porém, não é recente. A temporada de 2010, por exemplo, contou com mudanças de time para diversas superestrelas. Entre elas, Carmelo Anthony, que forçou uma troca após oito anos como craque do Denver Nuggets na NBA.

Carmelo Anthony terminou trocado para o New York Knicks. A equipe, aliás, era o grande desejo do camisa 15, uma vez que ele desejava devolvê-la às glórias dos anos 1990. Porém, por pouco a lenda do Madison Square Garden não parou em outro time. Isso porque, segundo ele, o ex-técnico George Karl quase o enviou para o Utah Jazz em troca de Derrick Favors.

Os detalhes da quase troca foram revelados por Anthony no podcast “7PM In Brooklyn”. De acordo com o craque, o Nuggets queria enviá-lo a um time com jogadores promissores e escolhas de Draft para receber em uma reconstrução. No entanto, o desejo do camisa 15 era claro: ir para o Knicks.

“Eu disse: Se querem reconstruir, vamos trabalhar juntos e encontrar um lugar. Então, os dirigentes vieram até mim e perguntaram: ‘Para onde você gostaria de ir?’. Eu disse: ‘Só tem um lugar, e é New York'”, contou Carmelo Anthony. “No entanto, eles disseram que o Knicks não tinha ninguém que eles queriam, mas tinha um acordo com o Jazz por Favors”.

Na época, Favors era um jovem promissor, selecionado na terceira posição do Draft de 2010. Desse modo, o Nuggets apostava que poderia usá-lo para reconstruir o time, após a troca de Carmelo Anthony na NBA. Enquanto isso, o camisa 15 iria para Utah se juntar a Al Jefferson, Paul Milsap, Gordon Hayward e Devin Assim. Assim, um time promissor.

Porém, Anthony insistiu que só toparia se a troca fosse para o Knicks. Desse modo, o Nuggets respeitou o desejo do craque e o enviou a New York. Em contrapartida, recebeu Wilson Chandler, Danilo Gallinari, Raymond Felton, Timofey Mozgov e uma escolha de primeira rodada no Draft de 2014.

Por fim, Carmelo Anthony fez história na NBA como jogador do Knicks. Entre 2010 e 2017, ele teve médias de 24.7 pontos, sete rebotes e 3.2 assistências pelo time de New York. O craque, porém, não conseguiu o título que sonhava com a franquia. A melhor campanha, portanto, foram as semifinais do Leste em 2013.

