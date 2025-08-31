Campeão da NBA, Jeremy Lin se aposenta do basquete

Aos 37 anos, o campeão da NBA com o Toronto Raptors, em 2019, Jeremy Lin, anunciou sua aposentadoria do basquete neste sábado (31). O armador, que marcou época na liga com a “Linsanity”, publicou um texto emocionante em suas redes sociais. Então, após 15 anos como atleta profissional adulto, ele deixa as quadras de forma oficial.

“Como atletas, estamos sempre cientes de que a possibilidade de aposentadoria nunca está long. Passei meus 15 anos de carreira sabendo que um dia teria que me aposentar. Ainda assim, dizer adeus ao basquete hoje foi a decisão mais difícil que já tomei. Foi uma honra única competir contra os melhores no maior palco do mundo. Algo que ninguém imaginava ser possível para mim. Então, realizei meus sonhos de infância mais loucos de jogar para fãs do mundo todo. Serei para sempre a criança que se sentia viva cada vez que tocava em uma bola de basquete”, escreveu Lin.

O armador surgiu na Universidade de Harvard, mas não foi selecionado no Draft de 2010. No entanto, ganhou uma chance com o Golden State Warriors, onde ficou por uma temporada, mas por mais tempo no afiliado da G League. Pelo time de San Francisco, disputou apenas 29 jogos. Mas, foi em 2012, com o New York Knicks que Jeremy Lin viveu seu melhor momento na NBA e como jogador de basquete.

Naquela temporada, ele liderou o New York Knicks em uma sequência de sete vitórias que ficou conhecida como “Linsanity”, termo que o popularizou no esporte. Embora seu tempo na franquia tenha sido curto, ele viveu seu ápice entre fevereiro e março de 2012. Neste período, teve médias de 18,5 pontos, 7,7 assistências, 3,7 rebotes e 2,0 roubos de bola em 34,2 minutos por jogo.

Sua carreira na NBA durou nove anos. Assim, ainda teve passagens por Houston Rockets, Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets, Charlotte Hornets e Toronto Raptors. Apesar de menos minutos e menos participação, foi no time do Canadá que Lin conquistou seu único título da liga. Depois, perdeu espaço e foi disputar a da China e de Taiwan, onde liderou o New Taipei Kings a títulos seguidos, além de ser eleito MVP.

Vale lembrar que Jeremy Lin ainda tentou retornar à NBA e ganhou contrato para defender o afiliado do Golden State Warriors na G League.

No total, Lin atuou em 480 jogos de fase regular da NBA, sendo 221 como titular. Ele esteve na liga entre 2010 a 2019. Como resultado, somou médias de 11,6 pontos, 4,3 assistências, 2,8 assistências e 1,1 assistência por jogo, com médias de 25,3 por jogo. Enquanto isso, teve mais e 34% de aproveitamento em bolas e três.

Efeito do ‘Linsanity’

O termo que ajudou Jeremy Lin se popularizar na NBA parece ter sido apenas positivo. No entanto, em 2020, o jogador deu entrevista falando dos efeitos negativos da proporção que tomou. Na ocasião, ele saiu do quase completo anonimato para tornar-se um dos jogadores mais famosos do mundo em um período de poucas semanas.

“No início, tudo era euforia. Foi a melhor sensação da minha vida. Estava exultante, sem palavras. E, ao passo em que a pessoa Jeremy foi transformada no Linsanity, senti-me cada vez mais vazio em meu coração. Eu estava no topo do mundo, na capa da Sports Illustrated como o atleta mais popular do planeta. Mas, percebi que aquilo não era tudo o que pensei que seria”, contou Lin à época.

Por fim, o jogador de origem taiwanesa reconhece que ele não estava preparado para enfrentar os holofotes trazidos pelo estrelato e a sensação de vazio evoluiu rapidamente.

“Daquele vazio, eu comecei a ter medo porque tudo estava mudando ao meu redor. Não havia uma pessoa que não quisesse algo de mim. E o medo virou ansiedade. Sentia que não estava indo a lugar nenhum. Odiava tudo. Fiquei com muita raiva. Precisei me olhar no espelho e voltar-me para a fé para lembrar quem eu era. Foi só quando fiz isso que consegui reconstruir-me como pessoa”, completou.

