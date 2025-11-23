Cade Cunningham comanda e Pistons bate Bucks

Rodada de sábado controu com outros seis jogos

Cade Cunningham Pistons Bucks Fonte: Reprodução / X

A sequência de vitórias do Detroit Pistons segue intacta. Nesse sábado (22), o time visitou o Milwaukee Bucks e venceu por 129 a 116. Cade Cunningham liderou o Pistons sobre o Bucks com 29 pontos, dez assistências e oito rebotes, enquanto Jalen Duren somou 19 pontos e seis rebotes. Por outro lado, Ryan Rollins foi o melhor jogador do Bucks, com 24 pontos e sete passes decisivos.

Cade Cunningham comandou seu time ao 12° triunfo consecutivo na atual temporada da NBA. Agora, o Pistons soma 14 vitórias em 16 jogos. O Bucks, enquanto isso, perdeu mais uma sem Giannis Antetokounmpo (virilha) e venceu oito de 17 partidas.

O jogo

Apesar de jogar fora de casa, o Pistons de Cunningham foi melhor que o Bucks de Rollins desde o começo. O time visitante abriu 9 a 3 após cesta do astro, mas a diferença ficou em dois depois de lances livres de Kyle Kuzma. Então, pouco depois, AJ Green cortou para um após cesta de três. Bobby Portis virou para os anfitriões em 26 a 25, mas Jaden Ivey, em sua estreia na temporada 2025/26 da NBA, recolocou Detroit na liderança. Duncan Robinson, com cesta do perímetro, fechou o primeiro quarto em 30 a 26.

Os times trocaram a liderança no começo do segundo período, mas em pouco tempo o Pistons fez 14 pontos consecutivos para abrir 13 sobre o Bucks. Milwaukee pressionou e conseguiu cortar a diferença, mas uma nova sequência de Detroit fez a equipe de Michigan ir aos vestiários liderando por 69 a 52.

Então, na volta do intervalo, Cade Cunningham liderou o Pistons em mais uma grande sequência sobre o Bucks. Como resultado, em pouco tempo a vantagem saltou para 25. Milwaukee ainda tentou cortar no terceiro quarto, mas a situação estava cada vez pior. Myles Turner, apagadíssimo no jogo, usou o período para fazer oito (de seus 11) pontos consecutivos para os donos da casa. Mas, em vão. Afinal, a diferença seguia acima dos 20.

Por fim, nos 12 minutos decisivos, o Pistons de Cade Cunningham seguiu controlando o pobre ataque do Bucks. Só Ryan Rollins fazia alguma coisa no ataque, enquanto Andre Jackson fazia o seu melhor jogo na atual campanha da NBA.

Embora o Bucks tentasse de tudo, o Pistons era claramente superior. Milwaukee esboçou uma tímida reação, mas a diferença seguia perto dos 20. Sempre que os anfitriões pontuavam, Detroit respondia na sequência.

Apesar de tudo, Milwaukee não conseguiu chegar mais e os técnicos colocaram seus reservas em quadra nos últimos dois minutos.

Foi a quinta derrota do Bucks nos últimos seis jogos, a quarta consecutiva, enquanto o time caiu para o 11° lugar no Leste. Por outro lado, o Pistons é o primeiro, com vantagem de três vitórias sobre o Toronto Raptors, o segundo.

(14-2) Detroit Pistons 129 x 116 Milwaukee Bucks (8-9)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK
Cade Cunningham 29 8 10 1 1
Jalen Duren 19 6 5 0 0
Tobias Harris 18 5 4 0 1
Duncan Robinson 15 3 2 2 0
Jaden Ivey 10 1 2 1 0

Três pontos: 16/30 (53.3%) / Robinson: 5/6

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK
Ryan Rollins 24 5 7 1 2
AJ Green 15 2 2 0 0
Bobby Portis 18 7 2 0 0
Kyle Kuzma 13 3 2 0 0
Myles Turner 11 4 2 1 2

Três pontos: 20/43 (46.5%) / Green: 5/10

Outros jogos

Além da vitória do Pistons de Cade Cunningham sobre o Bucks, a rodada desse sábado teve mais outros seis jogos.

Mais cedo, o Los Angeles Clippers não tomou conhecimento do Charlotte Hornets em grande exibição de James Harden. O veterano fez 55 pontos naquela que foi apenas a quinta vitória do Clippers em 2025/26, enquanto Kon Knueppel foi o destaque do time de Charlotte.

O New York Knicks perdeu mais uma para o Orlando Magic, apesar de Jalen Brunson. Aliás, o time da Flórida tem grande sequência após lesão de Paolo Banchero. Desde então, são cinco vitórias em seis jogos.

Enquanto isso, o Atlanta Hawks bateu o New Orleans Pelicans e segue em ritmo forte sem Trae Young.

Por fim, para concluir a rodada de sábado, o Sacramento Kings surpreendeu o Denver Nuggets do três vezes MVP Nikola Jokic e encerrou a sequência de oito derrotas. Na pura lei do ex, Russell Westbrook liderou o Kings.

(4-13) Sacramento Kings 128 x 123 Denver Nuggets (12-4)

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK
Russell Westbrook 21 6 11 1 1
Dennis Schroder 21 3 7 0 0
Keegan Murray 19 5 1 2 1
DeMar DeRozan 17 7 5 0 1
Zach LaVine 15 2 3 2 0

Três pontos: 10/30 (33.3%) / Schroder: 3/3

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK
Nikola Jokic 44 13 7 0 0
Jamal Murray 23 2 9 1 1
Cam Johnson 20 5 4 0 1
Peyton Watson 15 7 1 0 0
Jonas Valanciunas 8 10 1 0 1

Três pontos: 14/37 (37.8%) / Johnson: 4/7

(9-6) New York Knicks 121 x 133 Orlando Magic (10-7)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jalen Brunson 33 3 11 0 0
Karl-Anthony Towns 24 8 3 0 0
Mikal Bridges 18 7 2 2 1
Jordan Clarkson 15 2 5 0 1
Josh Hart 12 5 2 0 0

Três pontos: 13/37 (35.1%) / Bridges: 3/5

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK
Franz Wagner 37 6 7 0 0
Desmond Bane 27 3 5 1 0
Jalen Suggs 26 3 1 0 0
Wendell Carter 11 4 1 0 0
Anthony Black 11 1 4 3 1

Três pontos: 13/33 (39.4%) / Wagner: 4/6

(10-7) Atlanta Hawks 115 x 98 New Orleans Pelicans (2-15)

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK
Kristaps Porzingis 29 7 4 0 3
Vit Krejci 21 1 0 0 0
Jalen Johnson 18 11 9 0 1
Dyson Daniels 14 8 4 1 1
Nickeil Alexander-Walker 11 5 3 1 0

Três pontos: 17/46 (37.0%) / Krejci: 7/10

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK
Derik Queen 29 3 2 1 0
Trey Murphy 19 9 4 0 0
Saddiq Bey 18 11 5 1 0
Jeremiah Fears 11 4 4 1 1
Bryce McGowens 9 1 0 1 1

Três pontos: 8/27 (29.6%) / Murphy: 4/10

(1-15) Washington Wizards 120 x 121 Chicago Bulls (9-7)

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK
Cam Whitmore 20 7 2 0 0
Corey Kispert 20 5 5 1 1
CJ McCollum 18 2 3 0 1
Kyshawn George 17 12 7 4 0
Alex Sarr 16 11 4 0 0

Três pontos: 16/36 (44.4%) / McCollum: 3/5

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK
Nikola Vucevic 28 12 2 0 0
Coby White 20 3 6 0 0
Josh Giddey 18 12 11 3 1
Matas Buzelis 13 6 1 1 3
Tre Jones 10 2 1 0 0

Três pontos: 12/44 (27.3%) / Vucevic: 3/7

(6-11) Memphis Grizzlies 102 x 96 Dallas Mavericks (5-13)

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK
Santi Aldama 20 8 4 1 1
Cam Spencer 17 4 5 1 0
Zach Edey 12 15 3 1 4
Vince Williams 10 10 5 2 0
Kentavious Caldwell-Pope 10 0 2 0 0

Três pontos: 8/31 (25.8%) / Spencer: 3/5

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK
Klay Thompson 22 1 0 0 0
Brandon Williams 18 3 4 1 0
PJ Washington 15 8 4 1 2
Naji Marshall 13 7 4 0 2
Cooper Flagg 12 7 1 1 1

Três pontos: 12/36 (33.3%) / Thompson: 6/12

