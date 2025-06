Bulls trabalha por extensão de Billy Donovan

De acordo com Marc Stein, da plataforma Substack, o Chicago Bulls planeja uma extensão de contrato para o técnico Billy Donovan. Seu atual vínculo tem apenas mais um ano vigente. Aliás, a informação divulgada pelo jornalista vem após uma recusa da franquia ao interesse do New York Knicks de entrevistar o comandante.

“O pedido do Knicks para falar com Billy Donovan foi negado e isso parece ter ajudado a gerar o desejo de uma extensão por parte do Bulls. O acordo anterior, que tem apenas um ano restante, foi garantido na temporada 2022/23, mas não foi anunciado imediatamente até o final de novembro daquele ano”, publicou Stein.

Billy Donovan está à frente do time de Chicago há cinco temporadas. Neste período, acumulou 195 vitórias e 205 derrotas .Portanto, um aproveitamento de 48.8%. No entanto, sob seu comando, o Bulls disputou os playoffs da NBA apenas uma vez: em 2021/22. Esta campanha, inclusive, foi a primeira do núcleo formado por Lonzo Ball, DeMar DeRozan, Zach LaVine e Nikola Vucevic. A equipe ficou na parte de cima da Conferência Leste por boa parte do ano, mas caiu de rendimento após a grave lesão de seu armador titular.

Na única campanha de playoffs dos últimos anos, o Chicago Bulls se classificou na sexta posição, mas caiu para o Milwaukee Bucks na primeira rodada. Desde então, o time de Donovan não conseguiu a fase decisiva da NBA, pois foi eliminado no play-in nas últimas três temporadas. A última queda, em 2024/25, foi para o Miami Heat.

Chicago trocou Zach LaVine, um de seus principais astros, para o Sacramento Kings na última trade deadline. Assim, deu início a um processo de reconstrução. Ou seja, a franquia passou a investir mais em jovens talentos como Coby White, Matas Buzelis e o reforço da última campanha, Josh Giddey. Agora, terá a 12ª escolha no Draft da NBA de 2025, que dará a a chance de adicionar outra promessa ao elenco.

Apesar dos resultados ruins em pós-temporadas, ao buscar uma extensão com Donovan, a direção do Bulls indica confiar em seu trabalho para os próximos anos. Por outro lado, Stein não revelou qual será o acordo oferecido pela franquia ao veterano treinador.

