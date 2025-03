Bulls tinha poucas expectativas em Josh Giddey após troca

O Chicago Bulls apostou em uma troca por Josh Giddey na offseason passada. Com o armador em fim de contrato, o negócio parecia arriscado. Ainda mais que a franquia entraria em período de reconstrução. Assim, de acordo com Joe Cowley, do jornal Chicago Sun-Times, a equipe não depositava qualquer expectativa no jogador.

Até a troca, afinal, Giddey era um jogador em baixa no Oklahoma City Thunder. Ademais, o início inconsistente em Chicago colaborou para o baixo otimismo, com a equipe até desmotivada em renovar seu contrato. No entanto, a melhor nas últimas semanas mudou a análise, ainda segundo o jornalista.

“O Bulls negaria isso agora, mas muitas pessoas não estava otimistas com Giddey nos primeiros meses da temporada. Crédito ao trabalho que ele colocou, mas também à forma como Billy Donovan o treinou dos dois lados da quadra. Trabalho magistral de Donovan para salvar a grande troca”, comentou Cowley.

A evolução de Josh Giddey é evidente. Até o All-Star Game, o australiano tinha médias de 12.2 pontos, 7.1 rebotes e 6.4 assistências. A pausa, somada à saída de Zach LaVine, no entanto, ajudou o armador a melhorar. Desse modo, desde o Jogo das Estrelas, ele tem 22.3 pontos, 10.5 rebotes e 9.1 assistências por jogo.

Com Giddey em alta, o Bulls também vive um bom momento. Desde a pausa do All-Star, a franquia venceu nove de 16 partidas, subindo para a nona posição do Leste. Assim, o time deve disputar o play-in e tem chances de conquistar uma vaga inesperada à pós-temporada.

A ascensão Josh Giddey desde a troca pelo Bulls ainda deve garanti-lo uma renovação de contrato. Enquanto antes o acordo era difícil, Brian Windhorst, da ESPN, informou que o armador deve receber um salário lucrativo. De acordo com o jornalista, as cifras podem chegar na casa dos US$30 milhões.

“O preço padrão para um armador titular na NBA é de cerca de US$30 milhões”, disse o jornalista. “Ele é o titular da equipe. Se você olhar para um jogador como Immanuel Quickley, do Toronto Raptors, ele recebeu cinco anos e US$162 milhões. Isso dá cerca de US$32 milhões por temporada. Tenho certeza de que Josh Giddey espera algo neste patamar. Ele não é o mesmo pontuador ou defensor que Quickley. Então, talvez um pouco menos”, concluiu.

