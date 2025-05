Bulls explora opções de troca envolvendo Nikola Vucevic

De acordo com o jornalista Sam Amico, do portal HoopsWire, o Chicago Bulls está explorando opções de troca envolvendo Nikola Vucevic. Segundo a publicação, a franquia estaria interessada em se desfazer do pivô montenegrino nesta offseason. A ideia do Bulls é reformular o elenco e abrir espaço para novas peças no garrafão.

Ao longo desta temporada, a mídia dos EUA veiculou vários rumores de troca com o nome de Vucevic. No entanto, nada se concretizou. Até mesmo na trade deadline, quando o jogador montenegrino foi alvo do Golden State Warriors.

Em janeiro deste ano, por exemplo, o Atlanta Hawks tentou a contratação de Vucevic. Mas, a oferta que envolvia o contrato expirante do também pivô Clint Capela foi recusada pela direção do Bulls. De acordo com Matt Moore, do portal ActionNetwork, a equipe de Chicago queria outros ativos do Hawks.

Segundo Joe Cowley, do jornal Chicago Sun-Times, o Los Angeles Lakers também mostrou interesse em Nikola Vucevic, mas a troca com o Bulls não foi adiante. O pivô, aliás, sabe que seus dias em Chicago estão contados. Entretanto, a franquia de Illinois não quer aceitar qualquer oferta pelo veterano. Mas, ao mesmo tempo em que revela o desejo de jogar por uma equipe competitiva, Vucevic se sente confortável no Bulls.

“Eu estou cada vez mais perto do fim da carreira. Por isso, gostaria de fazer parte de um time competitivo. Uma equipe para vencer agora. Mas, ao mesmo tempo, eu não estou pensando em ir embora de Chicago. Por enquanto, eu estou bem aqui. É claro que o time precisa melhorar, mas entendemos que é um processo. Na pior das hipóteses, vou ser agente livre em um ano e meio”, disse o veterano.

Para 2025/26, a direção da franquia, capitaneada por Arturas Karnisovas, planeja aprofundar a reformulação do elenco. Zach LaVine, por exemplo, foi negociado na última trade deadline. Além da troca de Nikola Vucevic, o Bulls espera fechar, em breve, a saída de outros jogadores, como Zach Collins e Kevin Huerter. O armador Lonzo Ball é outro que pode deixar o time, já que está na mira do Dallas Mavericks, de acordo com o insider Marc Stein, do portal Substack.

O pivô montenegrino chegou ao time de Chicago em, após. Em 330 jogos pela equipe, Vucevic obteve médias de 18,2 pontos, 10,7 rebotes e 3,4 assistências. Além disso, ele acertou quase 50% dos arremessos de quadra.

Vucevic, aliás, terá o seu contrato expirando ao final da próxima temporada. Nesse período, ele vai receber US$21,5 milhões em salários. Por isso, é interessante para o Bulls negociá-lo antes que ele se torne agente livre irrestrito, em 2026. Nesse caso, afinal, ele sairia de “graça”.

