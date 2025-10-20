“Bucks será um time perigoso”, garante Giannis Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo colocou pressão no Milwaukee Bucks para que montassem um time mais competitivo durante a offseason inteira. E, a princípio, deu certo. Ao menos, essa é a visão do próprio astro. Apesar dos constantes rumores de troca, ele deu sinais de que ficou satisfeito com o trabalho da franquia. O ala admite que a equipe não está entre os melhores, mas tem tudo para surpreender.

Continua após a publicidade

“Eu sei que nós não somos os favoritos ao título, mas vamos dar trabalho porque somos perigosos. Temos vários arremessadores para espaçar a quadra em torno de condutores de bola e criadores. E temos muitos marcadores, que vão fazer a nossa defesa bem mais versátil. Além disso, trouxemos um pivô incrível que pode ser um problema nos dois lados da quadra em Myles Turner”, avaliou o craque grego.

O Bucks, de fato, trabalhou para reforçar a equipe mesmo com condições limitadas. Até de forma inconsequente, aliás. A contratação de Turner, por exemplo, só aconteceu por uma manobra arriscada que vai ter impacto de longo prazo na folha salarial da franquia. Mas, para Giannis Antetokounmpo, o que importa é o presente. E ele vê Milwaukee melhor do que terminou a temporada passada.

Continua após a publicidade

“Sinto que esse time está bem construído para passar a sua ‘mensagem’ e não dar vida fácil aos rivais. É um elenco montado para ser perigoso contra quem quer que esteja do outro lado. O nosso foco está na estreia agora. Em seguida, a meta vai ser só manter a saúde e chegar aos playoffs. Pois, se estivermos no mata-mata, nós acreditamos que podemos derrotar qualquer um em sete jogos”, cravou o veterano.

Leia mais sobre Giannis Antetokounmpo

Futuro

Os elogios à montagem do time, no entanto, não significam um compromisso de Giannis Antetokounmpo com o Bucks. Pelo contrário. O ala já deixou claro que faz uma análise constante das condições da equipe e, com isso, mantém as suas opções muito abertas. Ele vive o presente, que está no Wisconsin. Mas sempre enfatiza que, no fim das contas, o futuro a Deus pertence.

Continua após a publicidade

“Eu não sei o que pode acontecer no futuro. Por isso, vivo o presente. Afinal, o agora é o que posso controlar. E, nesse momento, estou em Milwaukee. Eu quero ganhar mais um título aqui, pois é para isso que nós sempre jogamos. Mas nunca se sabe como vai ser o amanhã. A gente nunca sabe o que pode acontecer”, reforçou o futuro membro do Hall da Fama.

Antetokounmpo não esconde que tem um sentimento de gratidão eterno com o Bucks. E, por isso, crava o seu total compromisso com a franquia enquanto estiver por lá. “Eu devo muito a Milwaukee porque essa equipe mudou a minha vida. Mas sei que também dei tudo para o time. Vencemos um título pela primeira vez em 50 anos e, desde então, tudo em que penso é trazer outro troféu para cá”, garantiu.

Continua após a publicidade

Ponto final

Uma coisa que parece certa é que Antetokounmpo não vai acabar a carreira no Bucks. Mas não é bem o que se pode imaginar. É verdade que há boatos sobre o interesse do jogador em atuar pelo New York Knicks. O que pode haver de concreto, no entanto, está do outro lado do oceano. A questão é que, se tudo correr como espera, o craque não vai se despedir do basquete nos EUA.

“Eu tenho 30 anos e sinto que ainda posso jogar na NBA por mais uns seis ou oito. Em seguida, gostaria de encerrar a minha carreira em um time grego. Por que não? É um bom plano, pois não quero viver nos EUA. Já disse que vou voltar para a Grécia assim que me aposentar. Estaria pronto para considerar qualquer clube do país”, contou o principal jogador da seleção europeia.

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA