Bradley Beal volta a virar problema no Suns em derrota

A derrota do Phoenix Suns para o Los Angeles Lakers terminou com Bradley Beal lesionado. De acordo com a franquia, o ala-armador sentiu um incômodo no músculo posterior da coxa esquerda. Assim, ele volta a ser problema para a reta final de temporada da equipe, após ter perdido jogos na semana passada.

Beal atuou por 15 minutos antes de deixar o jogo rumos aos vestiários do Suns. O craque, que estava com quatro pontos e dois rebotes, não retornou após o incômodo. Então, o técnico Mike Budenholzer alternou entre Royce O’Neale e Collin Gillespie pelo restante da partida. No fim, Phoenix perdeu por 107 a 96.

Na temporada, Beal já perdeu 20 jogos pelo Suns. O ala-armador, aliás, havia retornado de lesão na panturrilha há duas partidas, contra o Houston Rockets. Até o retorno, Budenholzer vinha tomando cuidado com a saúde do jogador, por considerá-lo o atleta que “mais sofre impacto” no elenco.

Publicidade

“Ele é o nosso jogador que ataca a cesta. Então, estamos tentando antecipar e cuidar do seu corpo e saúde. Como franquia, achamos que [poupá-lo] é o melhor para Beal e o time, já que temos 19, 20 jogos restantes e queremos mantê-lo o mais saudável possível”, comentou Budenholzer, na semana passada.

O técnico ainda indicou que poderia poupar o ala-armador diante do Lakers. No entanto, Bradley Beal entrou em quadra na derrota do Suns e saiu lesionado. Como resultado, se tornou um problema mais uma vez para Phoenix na reta final da temporada.

Publicidade

Leia mais!

A derrota após a lesão de Beal, inclusive, foi a 37ª em 68 jogos. Desse modo, a franquia seguiu na 11ª posição, com 1.5 de diferença para o Dallas Mavericks, décimo colocado. Em relação à pós-temporada, a vaga é praticamente impossível, enquanto o time ainda luta para conseguir avançar por meio do play-in.

Apesar de mais uma derrota, Budenholzer afirmou que confia em uma retomada do Suns. O técnico indicou que o elenco está focado para a reta final e sabe que a vaga na próxima fase é uma obrigação.

“Precisamos chegar ao play-in e aos playoffs para tentar fazer algo lá. Temos muito talento e garra no nosso vestiários. Então, temos que entrar e jogar um bom basquete para vencer os jogos, mas temos que começar a ganhar para chegar lá”, completou o técnico do Suns.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA