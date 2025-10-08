Bradley Beal define “novo espírito” como reforço do Clippers

Bradley Beal se tornou agente livre na offseason e, por isso, escolheu ser reforço do Los Angeles Clippers para a próxima temporada. Isso costuma ser um sinal de conforto para o atleta por garantir a sua vontade, mas ele não se sente bem assim. Não é questão do ala-armador se arrepender da decisão que tomou. Ele sente-se em casa, mas, ao mesmo tempo, desconfortável com o seu status na liga.

“Eu tenho os dois sentimentos em mim: a paz e a motivação. O fogo competitivo aqui dentro ouve o que dizem por aí. Não presto atenção, mas tenho ouvidos e ouço. Acho que poderia estar escondido no subsolo e, mesmo assim, tudo isso chegaria em mim. Então, eu ainda estou motivado para provar que muita gente está errada. Isso ajuda demais”, contou o veterano, na reapresentação do time para a pré-temporada.

As críticas em torno de Bradley Beal aumentaram por causa de sua estadia no Phoenix Suns. No Arizona, assim como no Clippers, ele fez parte de um elenco muito talentoso. Mas os resultados ficaram aquém do esperado e, com isso, o seu rendimento individual sólido perdeu valor. Por isso, o astro sabe que a sua recuperação passa pelo sucesso coletivo e a forma como vai se doar à equipe.

“Nós somos um grande time no papel, mas isso não significa muita coisa. A gente tem que entrar em quadra, criar um entrosamento e, assim, jogar basquete de qualidade. Isso é o que importa, no fim das contas: funcionar como coletivo, todos juntos. Estou pronto para jogar e contribuir com essa equipe de várias formas”, garantiu o segundo principal cestinha da NBA em 2021.

Bradley Beal é visto como um reforço no Clippers, antes de tudo, pela questão ofensiva. O ala-armador sempre foi um pontuador e, como resultado, deve ficar com o espaço que era de Norman Powell na rotação. Mas, em um time campeão, ele precisa ser versátil. Como pode ajudar, então, do seu poder de fogo? O veterano quer fazer a melhor temporada defensiva de sua carreira.

“Eu jogo basquete há muito tempo e, por isso, já entendi que fazer pontos não é a única forma de impactar uma partida. Quero ser o jogador que defende e anula os oponentes. Todo mundo se pergunta quem vai ser o atleta do nosso time que está disposto a fazer sacrifícios e ser um marcador, né? Pode ser eu porque estou mais aberto a ser mais do que um pontuador agora”, contou o astro.

E, nessa jornada de evolução, Beal tem um aliado bem importante. Pois o auxiliar Jeff Van Gundy decidiu que vai cobrá-lo como um grande defensor. “Jeff está em cima de mim desde que cheguei para defender. O tempo inteiro. Mas não é ruim. Estou bem, pois é uma prova do senso de responsabilidade que existe aqui”, concluiu.

Inspiração

O Clippers projeta ter um dos times de idade mais avançada da história na temporada que vem. Beal ajuda nessa história, pois já não é um garoto: tem 32 anos. Mas a sua postura serve como uma inspiração para os outros jogadores do elenco. Ver um atleta tão experiente disposto a mudar a sua forma de jogar pelo time serve como inspiração para vários colegas de elenco.

“É uma honra para mim jogar com atletas como Bradley e Chris [Paul], por exemplo. Você pode ver como a experiência transparece na forma como trabalham. Certamente, isso pode nos ajudar. São inspirações e dá para ver como os jovens treinam mais duro por causa da influência deles. É preciso dar crédito para caras que causam esse tipo de impacto”, exaltou o ala-armador sérvio.

