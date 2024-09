Bônus e Promoções da Booi Brazil

O Booi Casino é o destino final para os apostadores de cassino no Brasil, pois eles podem desfrutar de seus jogos de cassino favoritos nessa plataforma sem nenhum problema. Essa plataforma Booi de apostas foi criada em 2019 e possui a licença da Curacao Gaming Commission, além de ser capaz de proteger as informações pessoais fornecidas pelos usuários com a ajuda de seus métodos de segurança mais recentes. Os jogadores também poderão aproveitar a experiência de apostas em cassino nessa plataforma com a ajuda de seus bônus e promoções, que estão disponíveis para usuários novos e existentes. Neste blog, os jogadores poderão ver os bônus e as promoções disponíveis nessa plataforma, que podem ser usados para jogar jogos de cassino.

Bônus e promoções da Actual Booi

Os apostadores do Booi Casino receberão vários bônus e promoções da plataforma de apostas, por meio dos quais poderão receber grandes recompensas, como bônus em dinheiro, rodadas grátis, cashback e muitos outros benefícios. Alguns dos bônus disponíveis para os usuários nessa plataforma de cassino são os seguintes.

Bônus de boas-vindas para novos usuários

Os novos usuários que criarem uma conta nessa plataforma receberão um extenso bônus de boas-vindas de 225% até R$ 1.500,00 e 100 rodadas grátis em seus três primeiros depósitos. O bônus de boas-vindas foi disponibilizado aos usuários para seus três primeiros depósitos, por meio dos quais eles poderão receber os benefícios máximos do depósito que fizerem na plataforma de apostas, que foram divididos da seguinte forma:

Publicidade

No primeiro depósito de no mínimo 10 reais, os jogadores poderão receber um bônus de 100% e 100 rodadas grátis.

No segundo depósito de no mínimo 5 reais, os jogadores poderão receber um bônus de 75%.

Em seu terceiro depósito de no mínimo 10 reais, os jogadores poderão receber um bônus de 50%.

O valor máximo que os apostadores receberão por meio desse bônus é de R$ 1.500,00, e eles terão de apostar o valor do bônus 30 vezes para poderem sacá-lo. Além disso, os ganhos obtidos pelos usuários nas rodadas grátis também devem ser apostados por eles, totalizando 40 vezes o valor do prêmio a ser retirado.

Bônus pessoais

Os jogadores também poderão receber bônus pessoais com a ajuda do seu progresso na plataforma do Booi Casino. Os usuários que passarem mais tempo na plataforma de apostas enquanto fazem suas apostas ou jogam os jogos de cassino poderão receber bônus específicos que serão dados a eles de acordo com os níveis da conta. Se os usuários tiverem gasto mais tempo e dinheiro na plataforma de apostas, eles poderão receber recompensas melhores do que os usuários que criaram suas contas recentemente na plataforma. Esses bônus serão dados aos usuários aleatoriamente e eles serão notificados por meio de seu e-mail ou número de telefone registrado.

Publicidade

Cashback da Booi

Os apostadores também serão elegíveis para receber cashback sobre o valor das apostas que perderam ao jogar os jogos de cassino disponíveis na plataforma do Booi Casino. Esse bônus será concedido aos usuários todas as quintas-feiras e conta o valor das apostas perdidas durante a semana. Deve-se observar que a porcentagem de cashback depende do nível de fidelidade dos usuários, pois os novos usuários poderão receber 4% se tiverem criado uma conta recentemente, ou poderão receber um máximo de 7% se estiverem no programa de fidelidade.