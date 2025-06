Bobby Portis responde a rumores sobre Warriors

Um dos rumores recentes da NBA é de que o Golden State Warriors pode assinar com Bobby Portis. Após cinco temporadas no Milwaukee Bucks, o veterano deve explorar a agência livre para tentar um contrato mais valioso. Desse modo, o time de San Francisco surge como principal interessado para tentar suprir as demandas no garrafão.

Em meio aos rumores, Portis questionou como as notícias em relação a ele surgiram nos últimos dias.

“Meu primeiro pensamento ao ver essas notícias é: como essas pessoas sabem tanto?”, disse Bobby Portis no programa Run It Back. “Como os insiders descobrem essas coisas tão rápido? Quem está por trás disso, ligando, checando tudo isso?”.

O primeiro a noticiar o interesse do Warriors em Portis foi Jake Fischer. No The Stein Line, o insider abordou a longa relação do ala-pivô com o técnico Steve Kerr para cravar Golden State como principal destino do veterano. O jogador e treinador, afinal, estiveram juntos na disputa da Copa do Mundo FIBA 2023 pelos EUA.

Bobby Portis, no entanto, desconversou sobre os rumores de ida para o Warriors na próxima temporada da NBA. Ao ser questionado se de fato poderia se juntar à equipe, ele falou sobre as dificuldades de ser um insider.

“Todos esses caras que divulgam essas informações… não sei se eu gostaria de ter esse trabalho”, disse Bobby Portis. “Não quero ficar acordado a noite toda, com o celular do lado, tendo que ligar pra caras às 3h da manhã. É uma função difícil de ter.”

Por fim, algo é certo: Bobby Portis será agente livre da NBA em 2025. Aos 30 anos, ele recusou uma opção de US$13.4 milhões com o Bucks para 2025/26. O objetivo, assim, é conseguir um salário ainda maior na próxima temporada, após ter mais uma campanha de alto nível por Milwaukee.

Nos últimos anos, Bobby Portis se consolidou como um dos melhores reservas da liga. Em 2021, por exemplo, foi peça importante no título do Bucks na NBA. No entanto, na última temporada, ele perdeu parte dos jogos após ser suspenso por violar a política antidrogas do torneio. Ainda assim, teve médias de 13,9 pontos, 8,4 rebotes e 2,1 assistências, em 49 jogos por Milwaukee. Portanto, o veterano acredita que pode ganhar bem mais.

“Estou num momento em que tenho 30 anos. Então, quero ser compensado de forma justa, comparado aos meus pares. Sinto que sou uma grande aquisição, um ótimo jogador para qualquer equipe. Mas sou um daqueles caras que você não pode perder se quiser manter a cultura do time”, finalizou Bobby Portis.

