Billy Donovan não é mais técnico do Bulls

O Chicago Bulls confirmou a saída do técnico Billy Donovan nesta terça-feira. A franquia anunciou que, depois de seis temporadas, ele resolveu deixar o cargo por uma escolha pessoal. O treinador até tinha uma opção de extensão em seu contrato para mais uma temporada, mas decidiu não a ativar. Ele indicou que já não se vê como a pessoa certa para liderar a reconstrução do time.

“Os donos e eu tivemos várias conversas profundos sobre o futuro da equipe nas últimas semanas. E, por isso, decidi sair do comando de quadra da equipe. Creio que seja do interesse de todos porque vai permitir que um novo líder chegue mais alinhado com a visão da franquia. Com isso, abro caminho para um novo processo começar”, explicou o membro do Hall da Fama.

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A saída de Billy Donovan, a princípio, não chega a ser uma surpresa. Afinal, os boatos de que ele estava pronto para deixar o Bulls já vinham desde o meio da temporada. A especulação se intensificou nas últimas semanas, após mudanças gerenciais no time. O vice-presidente Arturas Karnisovas e o GM Marc Eversley foram demitidos. O treinador, com isso, decidiu ir embora mesmo que não estivesse sob risco.

“Antes de tudo, nós queríamos que Billy seguisse como novo técnico. Nunca houve uma dúvida sequer sobre isso. Mas, após algumas conversas sinceras, concordamos que os novos executivos têm o direito de escolher uma nova comissão técnica alinhada com a visão deles. Aliás, Billy é assim: sempre colocou o Bulls à frente de tudo. Por isso, nós somos muitos gratos pelos seus serviços”, afirmou o dono da equipe, Jerry Reinsdorf.

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Próximo passo

O Bulls, com isso, entra em uma offseason com reformulação geral em suas lideranças de basquete. Como sinalizado nas declarações, espera-se que a franquia busque suprir os cargos gerenciais primeiro. E isso deve ocorrer com certa urgência, pois o processo pré-draft em vias de começar. Então, os novos dirigentes teriam calma e autonomia para escolher um novo técnico durante as férias.

“Nós queríamos que Billy seguisse conosco, mas, ao mesmo tempo, temos um diálogo aberto sobre os processos nessa liga. É importante respeitar a chegada de um novo líder de operações de basquete em sua tomada de decisão. Por isso, todos entendemos que a direção nova deve ter liberdade para ter uma abordagem nova”, resumiu o presidente da equipe, Michael Reinsdorf.

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O Bulls já recebeu autorização para entrevistar cinco profissionais de outros times da liga para os cargos de vice-presidente e GM. No entanto, não há informações sobre o andamento do processo.

Aposentado?

Apesar da saída do Bulls, Billy Donovan não tem interesse de encerrar a carreira como técnico. Segundo Shams Charania, da ESPN, o profissional de 60 anos não planeja parar de treinar. A grande questão, então, é onde vai ser o seu próximo passo. Ele está há 11 temporadas na NBA, entre Bulls e Oklahoma City Thunder. Mas, antes, foi bicampeão do Torneio da NCAA com a Universidade da Flórida.

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“A minha gratidão com a comunidade de Chicago e o Bulls vão ser permanentes. Quero agradecer pelas relações que criei aqui, pois devo muito do meu sucesso aos atletas, assistentes e dirigentes com quem trabalhei. Além disso, deixou o meu obrigado aos torcedores pela energia, paixão e apoio que sempre me deram. Por causa de vocês, temos o melhor mando de quadra da NBA”, agradeceu Donovan.