BCLA: Em casa, Franca perde e Minas iguala série contra argentinos

No segundo confronto das séries de quartas de final da BCLA, nesta quarta-feira (12), Sesi Franca e Minas tiveram resultados diferentes. Os brasileiros estão enfrentando times tradicionais da Argentina. A equipe de Belo Horizonte, que tinha sido superada pelo Instituto de Córdoba no primeiro jogo, fora de casa, igualou a série na Arena UniBH. Enquanto isso, o time francano que venceu fora de casa, deixou o Quimsa empatar o confronto no Pedrocão.

Vale lembrar que as séries de playoffs da BCLA são disputadas em melhor de três jogos, ou seja, Franca e Minas terão mais um confronto para buscarem suas classificações. Portanto, o time do interior paulista pode fechar a série se vencer em novo jogo no Pedrocão. Da mesma forma, os mineiros precisam de mais um triunfo em casa para avançar ao Final Four.

Nesta sexta-feira (14), será a vez o terceiro brasileiro em quadra. O Flamengo recebe o Paisas Club, da Colômbia, no segundo duelo de playoffs entre os times. No primeiro, o rubro-negro levou a melhor. Então, pode fechar a série no Maracanãzinho. A partida está marcada para às 19h10, com transmissão do YouTube da BCLA.

Minas fez uma excelente partida, soube controlou o Instituto de Córdoba quando foi necessário e venceu por 79 a 70, na Arena UniBH, em Belo Horizonte. Com 1 a 1 na série melhor de três pelas quartas de final da Basketball Champions League das Américas 2024/25, o terceiro e decisivo confronto acontece nesta quinta-feira (13), novamente na casa da Tempestade. Quem vencer garante vaga no Final Four. O confronto poderá ser visto no YouTube da BCLA.

Franco Baralle foi o grande nome do Minas, sendo decisivo no último período. O armador argentino terminou o jogo com 21 pontos, cinco rebotes e duas assistências para 23 de eficiência. Enquanto isso, Jeremy Hollowell também teve uma boa contribuição com 15 pontos, oito rebotes e três assistências. Pelo Instituto de Córdoba, Lee Aaliya foi o principal pontuador, com 17 pontos, além de três rebotes para 17 de eficiência.

“Fomos mais agressivos. Quero dizer, é sempre difícil jogar fora de casa. Estávamos de volta em casa e um pouco mais confortáveis. E, sim, jogamos de forma mais agressiva. Era uma situação de ‘vencer ou vencer’, sabíamos que tínhamos de entrar em quadra e lutar até o fim. Então, não importava se ficássemos atrás no placar ou qual fosse o resultado, tínhamos de lutar até o fim, e conseguimos. Vamos tentar fazer o mesmo amanhã”, afirmou Hollowell. “Todo jogo é diferente. Vamos tentar entrar e competir, jogar com essa mesma garra, e, do jeito que der, temos de conseguir uma vitória. É só nisso que estamos pensando”, completou.

O Sesi Franca sofreu sua primeira derrota na Basketball Champions League das Américas. No Pedrocão, o time francano lutou até o fim sob o comando de Lucas Dias, mas não conseguiu evitar o revés para o Quimsa, da Argentina, por 88 a 78, no segundo jogo da série melhor de três pelas quartas de final. A decisão da vaga no Final Four será nesta quinta-feira (13), às 20h40, no mesmo local. A partida poderá ser vista no YouTube da BCLA.

Apesar da derrota, Lucas Dias teve uma grande atuação. O ala do Sesi Franca terminou o jogo com 28 pontos, seis rebotes e três assistências para 33 de eficiência. Didi Louzada contribuiu com 15 pontos. Pelo Quimsa, o destaque foi Tavario Miller, que anotou 23 pontos com um aproveitamento de 90,9% (10/11) nos arremessos de quadra. Por fim, Juan Brussino também foi importante no clutch time, com bolas triplas para fechar com 12 pontos.

