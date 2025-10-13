Austin Reaves comanda e Lakers bate Warriors

Rodada desse domingo ainda contou com vitórias de Bucks, Celtics, Nuggets, Raptors, Nets e Magic

Austin Reaves Lakers Warriors Fonte: Reprodução / X

O Los Angeles Lakers enfim saiu do zero na pré-temporada após superar o Golden State Warriors em boa noite de Austin Reaves. Aliás, foi um belo duelo entre jovens armadores das duas equipes da Divisão do Pacífico, com um bom desempenho de Brandin Podziemski do outro lado. No dia com o maior número de amistosos até aqui, tivemos outros seis jogos.

Ambas as equipes folgam nessa segunda-feira (13) mas voltam para a quadra na terça. O Lakers viaja ao Arizona para enfrentar o Phoenix Suns, que está voltando da China após turnê de dois jogos com o Brooklyn Nets. Por outro lado, Golden State viaja até o Oregon para enfrentar o Portland Trail Blazers. As equipes finalizam sua preparação para a temporada 2025/26 na próxima semana.

Escalações

Não foi o time mais alternativo que Los Angeles colocou em quadra nessa pré-temporada, mas também haviam desfalques. Luka Doncic, LeBron James, Marcus Smart e Maxi Kleber não atuaram. De resto, JJ Redick escalou o que tinha de melhor enquanto tenta descobrir um quinteto titular viável sem James pelas primeiras semanas da campanha. A equipe teve Austin Reaves, Dalton Knecht, Rui Hachimura, Jarred Vanderbilt e Deandre Ayton.

Assim como o Lakers de Austin Reaves, o Warriors também tinha baixas para o duelo. Afinal, Stephen Curry, Jimmy Butler, Al Horford, Moses Moody e De’Anthony Melton não atuaram. Steve Kerr, então, escalou: Brandin Podziemski, Buddy Hield, Jonathan Kuminga, Draymond Green e Quinten Post. Os titulares de ambos os times jogaram até o terceiro quarto, mas não disputaram o quarto período.

Destaques

Apesar de alguns turnovers, Austin Reaves esteve quente ao longo de seus 23 minutos em quadra nesse domingo. O ala-armador anotou 21 pontos, sendo dez deles somente no segundo quarto. Assim, foi o cestinha e a bola de segurança de um ataque que funcionou pela primeira vez nos amistosos.

Deandre Ayton, que ainda estava devendo nas últimas partidas, conseguiu um bom jogo na Califórnia. O pivô dominou Quinten Post no garrafão, anotando 14 pontos em 26 minutos. Além disso, suas cinco assistências foram importantes. Afinal, geraram 17 pontos de Reaves ou Rui Hachimura, que também foi um destaque no perímetro. Ele usou suas vantagens no aro para facilitar o ataque.

Dalton Knecht foi a aposta do dia no quinteto titular. O jovem não vive sua melhor fase após uma Summer League difícil, mas marcou 16 pontos e converteu duas bolas triplas nessa noite. Por fim, Bronny James e Nick Smith cresceram no último quarto para garantir o resultado em meio a uma reação dos reservas de Golden State. Assim, o triunfo do Lakers sobre o Warriors foi concretizado após grande noite de Austin Reaves.

Leia mais!

Assim como o Los Angeles Lakers com Austin Reaves, o Golden State Warriors viu um armador comandar um show na boa noite de Brandin Podziemski. Além dos 23 pontos com mais de 60% de eficiência nos arremessos, o jogador gerou mais 20 pontos com suas oito assistências e apenas dois turnovers. Com nomes como Moody e Melton fora de combate, Podziemski segue valorizado e pode ser o titular escolhido por Kerr para o começo do ano.

Jonathan Kuminga sempre é uma atração após sua novela na offseason. O ala não teve um jogo brilhante, mas foi bem eficiente ao redor do aro e conseguiu seis assistências. A capacidade de criar vantagens para os companheiros através de sua pressão no aro é sempre cobrada por Steve Kerr. O problema, no entanto, foram os cinco turnovers.

Entre outros atletas que ganharam oportunidades, Trayce Jackson-Davis se destacou. O pivô flertou com um duplo-duplo em 20 minutos na quadra, enquanto foi muito eficiente para chegar aos 14 pontos. Gui Santos, por outro lado, não teve grande noite com apenas três pontos e uma bola tripla convertida em cinco tentativas. Ao menos, conseguiu cinco rebotes. Mas uma reação final no último quarto não foi concluída e a invencibilidade nos amistosos não existe mais.

(2-1) Golden State Warriors 116 x 126 Los Angeles Lakers (1-2)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK
Brandin Podziemski 23 5 8 1 0
Trayce Jackson-Davis 14 7 1 1 2
Jonathan Kuminga 13 0 6 1 0
Gary Payton II 11 2 1 0 0
L.J Cryer 11 0 2 0 0

Três pontos: 14/43 (32.6%) / Cryer: 3/5

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK
Austin Reaves 21 3 3 1 1
Rui Hachimura 16 3 2 1 0
Dalton Knecht 16 3 2 0 0
Deandre Ayton 14 8 5 2 1
Gabe Vincent 13 4 2 2 0

Três pontos: 12/27 (44.4%) / Hachimura: 3/4

Outros jogos

Além da vitória do Los Angeles Lakers de Austin Reaves sobre o Warriors de Brandin Podziemski, a rodada desse domingo (12) contou com outras seis partidas.

Entre os principais destaques, a vitória do Brooklyn Nets sobre o Phoenix Suns na China. O Toronto Raptors venceu com bola no estouro do cronômetro contra o Washington Wizards.

Orlando Magic e Boston Celtics atropelaram times alternativos de Miami Heat e Cleveland Cavaliers respectivamente. Enquanto isso, o Milwaukee Bucks bateu o Chicago Bulls na estreia de Giannis Antetokounmpo na pré-temporada.

Por fim, em um jogo de alternâncias de placar, equilíbrio e muitos titulares na quadra, o Denver Nuggets de Nikola Jokic venceu o Los Angeles Clippers de Kawhi Leonard.

(2-1) Brooklyn Nets 111 x 109 Phoenix Suns (2-1)

Nets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Cam Thomas 16 4 1 0 1
Michael Porter Jr. 15 4 0 2 0
Ziaire Williams 15 4 0 0 0
Tyrese Martin 11 1 0 0 1
Ben Saraf 4 4 11 1 0

Três pontos: 17/40 (42.5%) / Williams: 4/6

Suns

Jogador PTS REB AST STL BLK
Devin Booker 18 5 5 1 0
Oso Ighodaro 12 5 3 1 0
Dillon Brooks 12 2 1 1 0
Nick Richards 11 5 2 0 1
Royce O’Neale 9 4 3 0 1

Três pontos: 13/38 (34.2%) / Booker: 3/5

(3-1) Toronto Raptors 113 x 112 Washington Wizards (0-1)

Raptors

Jogador PTS REB AST STL BLK
Immanuel Quickley 18 3 3 0 0
RJ Barrett 15 3 1 2 0
Scottie Barnes 10 12 4 3 0
Chucky Hepburn 12 0 0 1 0
Ja’Kobe Walter 10 4 2 2 0

Três pontos: 14/49 (28.6%) / Quickley: 5/10

Wizards

Jogador PTS REB AST STL BLK
CJ McCollum 19 5 2 1 0
Alex Sarr 12 8 0 1 2
Khris Middleton 11 9 5 0 0
Kyshawn George 11 9 3 0 4
Marvin Bagley II 10 7 2 0 1

Três pontos: 9/31 (29%) / McCollum: 5/9

(0-4) Miami Heat 104 x 120 Orlando Magic (3-0)

Heat

Jogador PTS REB AST STL BLK
Kel’el Ware 24 10 1 2 0
Jahmir Young 18 2 1 3 0
Pelle Larsson 14 2 3 2 0
Myron Gardner 11 7 2 0 3
Jaime Jaquez Jr. 9 0 2 0 0

Três pontos: 9/33 (27.3%) / Young: 2/3

Magic

Jogador PTS REB AST STL BLK
Franz Wagner 17 5 3 0 0
Jase Richardson 13 2 0 1 0
Wendell Carter Jr. 12 4 0 0 0
Tristan Da Silva 11 7 3 0 1
Jett Howard 11 5 4 0 1

Três pontos: 13/40 (32.5%) / Carter: 2/2

(0-3) Cleveland Cavaliers 107 x 138 Boston Celtics (2-1)

Cavaliers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jaylon Tyson 16 5 4 0 0
Tyrese Proctor 12 2 4 1 0
Larry Nance Jr. 11 9 1 3 0
Thomas Bryant 11 2 2 1 0
Killian Hayes 10 1 2 2 0

Três pontos: 12/60 (20%) / Tomlin: 2/6

Celtics

Jogador PTS REB AST STL BLK
Anfernee Simons 21 2 2 1 0
Derrick White 16 7 5 0 3
Josh Minott 16 6 1 1 0
Sam Hauser 15 1 0 1 0
Payton Pritchard 14 5 2 2 0

Três pontos: 18/45 (40%) / Simons: 6/9

(3-0) Milwaukee Bucks 127 x 121 Chicago Bulls (2-1)

Bucks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Myles Turner 19 6 1 0 1
Kyle Kuzma 19 5 1 0 0
Ryan Rollins 14 4 3 1 1
Giannis Antetokounmpo 13 10 3 0 0
Gary Trent Jr. 13 2 1 2 0

Três pontos: 20/48 (41.7%) / Turner: 5/8

Bulls

Jogador PTS REB AST STL BLK
Ayo Dosunmu 22 3 2 0 0
Matas Buzelis 19 4 0 0 0
Josh Giddey 14 8 7 0 1
Jevon Carter 12 1 3 1 0
Patrick Williams 10 8 5 1 0

Três pontos: 11/41 (26.8%) / Carter: 3/12

(2-1) Denver Nuggets 102 x 94 Los Angeles Clippers (1-1)

Nuggets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Aaron Gordon 18 7 2 1 0
Nikola Jokic 12 9 6 1 1
Christian Braun 11 1 3 0 0
Curtis Jones 11 0 1 1 0
Jonas Valanciunas 10 9 1 0 0

Três pontos: 15/42 (35.7%) / Braun: 3/4

Clippers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Kawhi Leonard 17 2 1 2 0
Brook Lopez 15 1 1 0 3
Derrick Jones Jr. 12 3 1 2 0
Ivica Zubac 11 10 2 2 0
James Harden 5 5 11 2 0

Três pontos: 9/37 (24.3%) / Lopez: 3/6

