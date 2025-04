Às vésperas dos playoffs, Celtics se preocupa com Jaylen Brown

Jaylen Brown virou problema para o Boston Celtics às vésperas dos playoffs da NBA. O astro, MVP das finais da última temporada, vem sofrendo com o joelho direito. De acordo com a ESPN, o ala tomou injeções para aliviar as dores nas últimas semanas. No entanto, ele segue sentindo desconforto no local, o que preocupa o time de Massachusetts.

“Jaylen Brown é um cara durão”, disse o pivô Kristaps Porzingis. “Sempre usa essa força mental para lutar nos jogos. Mas será que ele tem de jogar agora? Talvez, se ele cuidar um pouco, estará pronto para ajudar nos momentos importantes. Então, eu acho que é melhor a gente dar forças para ele estar pronto para ficar saudável na hora certa. E como acho que ele é inteligente, vai fazer isso”.

Na vitória do Celtics sobre o New York Knicks, na última quinta-feira, Brown saiu de quadra quando restavam certa de três minutos para o fim do terceiro quarto. Ele não voltou nem para a prorrogação. Desde o dia 12 de março, quando sentiu dores no joelho, ele não passou de 30 minutos em nenhum dos jogos que fez. Aliás, o ala perdeu sete dos últimos 15 jogos com o problema.

Publicidade

Na derrota para o Miami Heat, em 2 de abril, Jaylen Brown revelou que estava tendo dores no joelho, mas que tentaria jogar assim mesmo.

“Eu estive com alguns médicos especialistas para saber o que deveríamos fazer, mas os nossos próprios médicos estão aqui. Vamos aos playoffs, então minha meta é estar bem”, disse Jaylen Brown.

Leia mais

Apesar de ir para o seu quarto All-Star Game da NBA, Jaylen Brown faz uma de suas piores temporadas em arremessos. Afinal, acertou apenas 32.4% de três e anotou 22.2 pontos em 63 jogos. Aliás, é sua menor pontuação desde 2019/20. Segundo alguns jornalistas, é pelo fato de não estar saudável que ele teve uma campanha abaixo das outras.

Publicidade

E o fato de não estar 100% fisicamente que o Celtics se preocupa com as performances de Jaylen Brown nos playoffs. Embora o time seja um dos melhores da NBA, a presença do atleta é vital para as chances de vencer o título mais uma vez.

Como os playoffs para o Celtics só começam daqui uma semana, Brown terá mais tempo para cuidar do joelho. Assim, é possível que tenha condições de estrear na próxima fase.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA