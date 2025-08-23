As sete maiores transferências de jogadores da NBA

As maiores transferências da NBA nem sempre foram em trocas de jogadores. Em algumas delas, o atleta era agente livre e optou por jogar em outro time. E, assim que chegou lá, ele fez a diferença. Na lista de hoje, citamos sete, sendo seis deles que resultaram em títulos na liga. Confira!

Kevin Durant para o Warriors

O Golden State Warriors era o novo dono da melhor marca de todos os tempos em vitórias na NBA e, no ano seguinte, fechou com um dos melhores jogadores disponíveis: Kevin Durant. Não foi em uma troca, mas o resultado foi imediato. Ele deixou o Oklahoma City Thunder, que brigava por títulos e foi para o então rival, o que causou muita discussão na época.

Ao lado de Stephen Curry e Klay Thompson, Durant formou o trio mais incrível da liga. Com jogadores de tal nível, o Warriors foi às finais da NBA por três anos seguidos, sendo campeão em dois deles.

Mas após problemas com Draymond Green, além da derrota para o Toronto Raptors nas finais de 2019, Durant foi embora.

Shaquille O’Neal para o Lakers

Em uma das transferências mais impactantes de todos os tempos da NBA, Shaquille O’Neal foi jogar pelo Los Angeles Lakers. O pivô já era um dos melhores da liga, mas estava em um momento de mudança. Ele queria a extensão com o Orlando Magic, mas o time da Flórida não deu o salário que queria.

Shaq viu pela TV que Alonzo Mourning estava fechando um grande contrato e pediu um valor bem maior que o Magic ofereceu. Sem respostas, preferiu ir para o time de Los Angeles. Um dos maiores jogadores da NBA deixava a equipe de Orlando em 1996 para vencer três títulos e disputar quatro finais em LA.

Luka Doncic para o Lakers

Falando em Los Angeles Lakers, Luka Doncic entrou na história por conta de uma das transferências mais incríveis da NBA. Como foi no meio da última campanha, ainda não resultou em títulos, mas só após sua presença no time, já houve uma grande melhora e terminou em terceiro no Oeste.

Mas ao chegar no Lakers, Doncic foi jogar ao lado de um dos maiores jogadores na história da NBA: LeBron James. O Dallas Mavericks, em contrapartida, recebeu Anthony Davis.

O time está sendo montado para quando LeBron sair, ao redor do esloveno. Enquanto isso, o Lakers espera que com Doncic, a equipe consiga atrair outros grandes jogadores da NBA.

Clyde Drexler para o Rockets

Foi uma das maiores transferências de jogadores na história da NBA. Clyde Drexler era um dos melhores da liga e deixou o Portland Trail Blazers, onde era ídolo e foi jogar ao lado de seu antigo colega no basquete universitário, Hakeem Olajuwon. Era um momento estranho, pois o “trono” estava vago.

Isso porque Michael Jordan se aposentou da NBA e o Houston Rockets aproveitou para vencer dois títulos consecutivos. Embora Jordan tenha voltado no fim daquela segunda temporada, ele ainda não estava em sua melhor forma para o basquete.

Ao lado de Olajuwon, Drexler foi campeão em 1995 após troca com o Portland Trail Blazers por Otis Thorpe, que já tinha um All-Star na conta. Depois, Jordan voltou ao normal e não deu mais chances a ninguém até que deixou a NBA mais uma vez.

Kevin Garnett para o Celtics

Em uma das maiores transferências dos anos 2000, o Boston Celtics recebeu dois jogadores de nível espetacular para vencer um título da NBA. O time vinha em uma seca de campeonatos desde os tempos de Larry Bird.

Então, em 2007/08, o Celtics recebeu Kevin Garnett e Ray Allen em trocas. Um dos jogadores mais subestimados na história da NBA, Garnett deixou os grandes números que fazia no Minnesota Timberwolves, onde até foi MVP da liga, para brigar por títulos.

De fato, o time de Boston foi campeão em 2008 e vice em 2010, ambas as vezes contra o Lakers. Enquanto esteve por lá, Garnett liderou o time a sempre ser candidato real por títulos da NBA, ao lado de jogadores como Paul Pierce e Rajon Rondo. Ele foi 15 vezes All-Star, outras 12 fez parte dos times ideais de defesa, nove da liga e venceu o prêmio de melhor defensor em seu primeiro ano pelo Celtics.

LeBron James para o Heat

Dizem que LeBron James nunca foi trocado na NBA, mas para entrar na lista das maiores transferências da história, o Cleveland Cavaliers recebeu algum “troco”. Isso porque ele saiu em uma sign and trade com o Cavs por duas escolhas de primeira rodada e duas picks de segunda.

Ao chegar no Miami Heat, LeBron liderou o time da Flórida a chegar às finais da NBA por quatro anos consecutivos ao lado de outros grandes jogadores. Aquilo irritou muito torcedores do Cavs e de quase toda a liga.

Entre eles, Dwyane Wade e Chris Bosh. Juntos, foram campeões duas vezes e ficaram com dois vices.

Kareem Abdul-Jabar para o Lakers

Ao lado de Walt Wesley, o lendário pivô foi para o Lakers por Junior Bridgeman, Dave Meyers, Elmore Smith e Brian Winters em 1975. Foi uma das maiores transferências de jogadores em todos os tempos na NBA, pois ao chegar no time de Los Angeles, Kareem Abdul-Jabbar conquistou nada menos que cinco títulos.

Até fevereiro de 2023, ele era o maior cestinha da história dos jogadores da NBA, sendo superado por LeBron. O recorde foi dele por 34 anos, enquanto a liga teve nomes como Michael Jordan e Karl Malone. Aliás, Malone foi o que chegou mais perto do antigo pivô, mas ficou a quase 1.500 pontos dele.

No total, Abdul-Jabbar foi campeão seis vezes da NBA, com o primeiro deles pelo Milwaukee Bucks, e virou um dos maiores jogadores de todos os tempos da liga após a passagem pelo Lakers.

