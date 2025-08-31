Argentina bate Canadá e pega Brasil na final da AmeriCup

A Argentina vai voltar a enfrentar o Brasil na final da AmeriCup, reeditando a decisão de 2022. Neste sábado (30), os argentinos bateram o Canadá por 83 a 73 para garantir seu lugar na decisão do principal torneio das Américas. Jose Vildoza liderou a seleção argentina com 26 pontos, enquanto Gonzalo Corbalan adicionou outros 12. Por outro lado, Marcus Carr e Mfiondu Kabengele foram os melhores dos canadenses.

Invicto na AmeriCup até então, o Canadá esteve irreconhecível. O time do técnico Nate Mitchell não teve sucesso algum por todo o jogo. Desde o primeiro quarto, a Argentina mostrou o seu melhor. Então, com poucos minutos, os agentinos já venciam por 20 a 5. Depois, já no segundo, Jose Vildoza deixou o placar em 37 a 19. O time seguia muito forte no ataque, enquanto não deixava o adversário pontuar. Na linha de três, por exemplo, o oponente não fazia nada. Eram erros seguidos, enquanto Vildoza tomava conta do jogo.

Gonzalo Corbalan deixou em 39 a 19, enquanto o Canadá ameaçou reagir. Sem chances, pois Vildoza seguiu fazendo cestas de três. Assim, ao fim do primeiro tempo, a Argentina vencia por 46 a 29.

Corbalan encontrando a Fernandez 🔥 #AmeriCup

A Argentina voltou ainda mais forte para a segunda etapa, apesar de todas as tentativas do Canadá para voltar ao jogo e buscar a final do EuroBasket. Mesmo com quatro jogadores com passagem pela NBA, o time canadense não dava a menor expectativa de que fosse chegar perto no placar. Virar, muito menos.

Então, no terceiro quarto, a vantagem da Argentina chegou aos 21 pontos sobre o Canadá, praticamente garantindo a nova final contra o Brasil na AmeriCup. Depois, pulou para 25.

Já no quarto final, Vildoza fez outras três cestas de três para deixar o time da Argentina na final. O Canadá, enquanto isso, ainda tentou encostar no placar e cortou para dez no minuto final. Mas, em vão.

Brasil e Argentina fazem a final neste domingo (31) às 21h10 (horário de Brasília).

(4-1) Canadá 73 x 83 Argentina (4-1)

Canadá

Jogador PTS REB AST STL BLK Mfiondu Kabengele 14 6 0 1 2 Marcus Carr 16 2 4 1 0 Leonard Miller 6 5 0 0 0 Kyshawn George 5 3 2 1 0

Três pontos: 4/24, Carr (2-6)

Argentina

Jogador PTS REB AST STL BLK Jose Vildoza 26 3 6 2 1 Gonzalo Corbalan 12 11 6 1 0 Juan Fernandez 11 5 2 0 3 Nicolas Brussino 8 3 2 0 0

Três pontos: 12/28, Vildoza (7-9)

