Argentina bate Canadá e pega Brasil na final da AmeriCup

A Argentina vai voltar a enfrentar o Brasil na final da AmeriCup, reeditando a decisão de 2022. Neste sábado (30), os argentinos bateram o Canadá por 83 a 73 para garantir seu lugar na decisão do principal torneio das Américas. Jose Vildoza liderou a seleção argentina com 26 pontos, enquanto Gonzalo Corbalan adicionou outros 12. Por outro lado, Marcus Carr e Mfiondu Kabengele foram os melhores dos canadenses.
Invicto na AmeriCup até então, o Canadá esteve irreconhecível. O time do técnico Nate Mitchell não teve sucesso algum por todo o jogo. Desde o primeiro quarto, a Argentina mostrou o seu melhor. Então, com poucos minutos, os agentinos já venciam por 20 a 5. Depois, já no segundo, Jose Vildoza deixou o placar em 37 a 19. O time seguia muito forte no ataque, enquanto não deixava o adversário pontuar. Na linha de três, por exemplo, o oponente não fazia nada. Eram erros seguidos, enquanto Vildoza tomava conta do jogo.
Gonzalo Corbalan deixou em 39 a 19, enquanto o Canadá ameaçou reagir. Sem chances, pois Vildoza seguiu fazendo cestas de três. Assim, ao fim do primeiro tempo, a Argentina vencia por 46 a 29.
Corbalan encontrando a Fernandez 🔥 #AmeriCup pic.twitter.com/MJSgl8SdbvContinua após a publicidade
— FIBA AmeriCup (@AmeriCup) August 31, 2025
A Argentina voltou ainda mais forte para a segunda etapa, apesar de todas as tentativas do Canadá para voltar ao jogo e buscar a final do EuroBasket. Mesmo com quatro jogadores com passagem pela NBA, o time canadense não dava a menor expectativa de que fosse chegar perto no placar. Virar, muito menos.
Então, no terceiro quarto, a vantagem da Argentina chegou aos 21 pontos sobre o Canadá, praticamente garantindo a nova final contra o Brasil na AmeriCup. Depois, pulou para 25.
Já no quarto final, Vildoza fez outras três cestas de três para deixar o time da Argentina na final. O Canadá, enquanto isso, ainda tentou encostar no placar e cortou para dez no minuto final. Mas, em vão.
Brasil e Argentina fazem a final neste domingo (31) às 21h10 (horário de Brasília).
(4-1) Canadá 73 x 83 Argentina (4-1)
Canadá
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Mfiondu Kabengele
|14
|6
|0
|1
|2
|Marcus Carr
|16
|2
|4
|1
|0
|Leonard Miller
|6
|5
|0
|0
|0
|Kyshawn George
|5
|3
|2
|1
|0
Três pontos: 4/24, Carr (2-6)
Argentina
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jose Vildoza
|26
|3
|6
|2
|1
|Gonzalo Corbalan
|12
|11
|6
|1
|0
|Juan Fernandez
|11
|5
|2
|0
|3
|Nicolas Brussino
|8
|3
|2
|0
|0
Três pontos: 12/28, Vildoza (7-9)
