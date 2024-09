Apostas futuras: confira o top 3 favoritos para campeão da NBA 2024-25

Na última temporada da NBA, os fãs e apostadores do esporte da bola laranja puderam presenciar a história sendo feita através de grandes confrontos, jogadas incríveis e exibições de gala dos maiores jogadores de basquete do planeta.

Agora, com a nova temporada da NBA batendo na nossa porta, o mercado de aposta esportiva para o futuro campeão da liga de basquete mais importante do mundo é um dos mais aquecidos nesse período em que os times estão em fase de preparação. Já que, além de promover odds (probabilidades) atraentes para o longo prazo aos apostadores, trata-se de um popular mercado em que todos os anos acaba por atrair os olhares de todos os perfis, desde o iniciante até o veterano.

Portanto, a partir de agora, você é o nosso convidado para conferir o top 3 de favoritos e as respectivas odds para conquistar o tão almejado Troféu Larry O’Brien de campeão da NBA 2024-25.

*Probabilidades analisadas em 18/09/24.

1 Boston Celtics

Com show de Jayson Tatum e Jaylen Brown, esse último nomeado o MVP das Finais, o Boston Celtics encerrou a temporada de 2023-24 vencendo seu 18º campeonato na história. É o segundo título de Boston neste século e o primeiro desde que o quinteto titular composto por Rajon Rondo, Ray Allen, Paul Pierce, Kevin Garnett e Kendrick Perkins conduziu a franquia do estado de Massachusetts para levantar o troféu de campeão na temporada 2008-09.

Posto isso, para a atual temporada, já era esperado que os atuais campeões naturalmente iriam ser apontados pelas casas de apostas esportivas online como os grandes favoritos a ganhar a Conferência Leste e o campeonato. Vale registrar que os Celtics foram bem dominantes na temporada passada, terminando 14 jogos à frente do New York Knicks e 7 jogos à frente do Denver Nuggets e do Oklahoma City Thunder na fase regular da competição.

Além do mais, a base do time campeão segue a mesma, com o técnico Joe Mazzulla pronto para comandar os Celtics outra vez. Será que a alta expectativa para o bicampeonato se concretizará?

Odds para o Boston Celtics ser campeão: 4,00.

2 Oklahoma City Thunder

Logo atrás dos Celtics aparece a forte e talentosa equipe do Thunder na lista de favoritos. A franquia treinada por Mark Daigneault, eleito o técnico do ano na temporada 2023/2024 da NBA, viveu excelentes momentos e terminou na liderança do Oeste, mas acabou sendo eliminada para o Dallas Mavericks de Luka Dončić e cia nas semifinais da Conferência Oeste.

Para superar a campanha nos playoffs da temporada passada, o Thunder promoveu mudanças pontuais em seu elenco. A começar pela troca do ala-armador Josh Giddey pelo armador Alex Caruso, ex-Chicago Bulls, movimento esse que parece ter sido interessante para o Thunder, tendo em vista que Caruso é um excelente defensor e bom arremessador de três pontos.

Outra aquisição a se destacar por parte do Thunder foi Isaiah Hartenstein, pivô que vem de boa temporada jogada pelos Knicks.

No mais, não podemos deixar de mencionar que o astro e armador Shai Gilgeous-Alexander, um dos melhores jogadores do mundo, segue como o principal líder da franquia dentro de quadra. E você, acredita que a atual versão do Thunder está pronta para levantar o Troféu Larry O’Brien?

Odds para o Oklahoma City Thunder ser campeão: 8,00.

3 Philadelphia 76ers

Uma das franquias de maior tradição na NBA, os 76ers não conquistam um título desde 1983. Para tentar colocar um fim nesse incômodo jejum, a franquia da terra do icônico personagem cinematográfico Rocky Balboa tratou logo de trazer uma das maiores estrelas da liga, o ala-armador Paul George.

Com médias de 23 pontos, 6 rebotes e 4,5 assistências por partida na última temporada regular da NBA, George chega para ser mais uma peça importante no time, que já conta com o astro Joel Embiid no pivô e o excelente armador Tyrese Maxey.

Além disso, os 76rs mantiveram Nick Nurse (campeão com os Raptors na temporada 2018-19) como técnico e também promoveram a aquisição de peças interessantes para compor o elenco, como Reggie Jackson, Eric Gordon e Caleb Martin.

Levando em consideração todos esses fatores apresentados acima, não surpreende o fato de os 76ers estarem cotados no top 3 de favoritos para vencer a liga, concorda?

Odds para o Philadelphia 76ers ser campeão: 9,00.

Finalista da última temporada, Dallas Mavericks corre por fora na lista de candidatos ao título

Com apenas um título conquistado na liga, o Dallas viveu a expectativa de alcançar o seu segundo troféu de campeão da NBA na temporada passada. Mas, como bem sabemos, o craque Luka Dončić e seus companheiros foram parados pelos Celtics na grande decisão.

Para a nova temporada, os Mavs resolveram apostar em um jogador que sabe muito bem o que é conquistar títulos de NBA, o ala-armador Klay Thompson. Ex-estrela do Golden State Warriors e um dos maiores arremessadores de três pontos de sua geração, Thompson pode não estar na melhor fase da carreira, mas conquistou quatro títulos de NBA com os Warriors. E o principal: sendo uma peça importantíssima no recente sucesso da franquia de São Francisco, que tem o fenômeno Stephen Curry como a grande estrela.

Sendo assim, com odds de 10 para ser campeão, você apostaria na dupla Dončić e Thompson para levar o Dallas à conquista do Troféu Larry O’Brien 2024-25?

Analise as probabilidades e faça as suas apostas com responsabilidade!