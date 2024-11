Apostas esportivas alcançam números impressionantes e continuam a crescer no Brasil

As apostas esportivas caíram no gosto dos brasileiros e, por isso mesmo, o governo estabeleceu uma política para regularização das plataformas. Dessa forma, quem quiser conferir algumas das melhores opções, sejam elas sites de apostas que aceitam Pix ou até mesmo apps, pode conferir uma avaliação completa aqui. Com cada vez mais empresas no mercado, é sempre importante ter referências sobre elas.

De acordo com um levantamento recente do Banco Central, os brasileiros gastaram cerca de R$ 20 bilhões por mês em apostas esportivas neste ano. Tudo isso mostra que o segmento, de fato, já caiu no gosto popular.

E isso não chega a ser uma novidade, uma vez que a atividade sempre foi bem quista por aqui. Qual fã de esporte, por exemplo, nunca participou de um bolão? Agora, porém, com a chegada das casas de apostas, a prática ficou muito mais acessível e dinâmica.

Motivos do sucesso das apostas esportivas

Enquanto os ‘bolões’ eram apostas informais e, em geral, limitadas a saber o vencedor da partida/evento, as principais plataformas do mercado de apostas oferecem uma gama enorme de opções.

Tomando o futebol como exemplo, há diversos tipos de apostas possíveis. Além, é claro, de tentar adivinhar quem será o vencedor do jogo, os apostadores têm incontáveis possibilidades de dar os seus palpites.

Por exemplo, eles podem tentar adivinhar quem vai fazer os gols, se alguma equipe vai balançar a rede no primeiro tempo, quantos escanteios serão marcados, se vai haver algum pênalti e assim por diante.

Com tantos tipos de apostas disponíveis, é claro que a atividade fica bastante dinâmica e atrai milhões de pessoas. Afinal, qual torcedor não gosta de mostrar o quanto entende de seu esporte preferido?

Tecnologia a favor da qualidade

Outro fator que tem contribuído para o sucesso das casas de apostas é o investimento em tecnologia.

Inteligência Artificial, Realidade Aumentada e criptografia são algumas das principais apostas do mercado. Tudo isso ajuda a aumentar a segurança dos processos e das transações, assim como eleva a qualidade em outros setores.

A IA, por exemplo, pode ser útil na comunicação com os clientes, bem como pode reforçar a segurança dentro das plataformas, ajudando a identificar padrões suspeitos.

E a Realidade Aumentada traz mais dinamismo ao mundo do iGaming, mesclando o mundo real com o virtual e praticamente dando a sensação ao apostador de estar dentro do estádio.

Jogos ao vivo

Para os apostadores, nada melhor do que a opção de acompanhar os jogos ao vivo. Isso porque eles podem dar seus palpites conforme o desenrolar da partida.

É claro que as odds também vão mudando com o andamento do jogo, mas isso torna a atividade mais dinâmica e, claro, permite que o usuário faça novas apostas com mais segurança, baseando-se no que está acontecendo dentro de campo.

Acompanhar o jogo ao vivo com o uso da Realidade Aumentada tem sido uma experiência e tanto para os usuários. E certamente a evolução da tecnologia ainda trará muitos benefícios para o segmento, ajudando a aumentar ainda mais o número de adeptos.

Previsões para o futuro

Com um cenário extremamente positivo, a expectativa para o futuro também é bastante otimista para as empresas do segmento.

Conforme algumas análises, o Brasil deve encerrar 2024 com mais de 30 milhões de usuários ativos nas casas de apostas, número que deverá continuar crescendo no ano que vem.

Justamente por saber do potencial das bets, o governo decidiu regulamentar o segmento e espera arrecadar R$ 12 bilhões somente em impostos nos próximos três anos.

Todos esses fatores, portanto, mostram que as casas de apostas esportivas chegaram para ficar e deverão experimentar ainda mais sucesso no futuro próximo. E é claro que os bons resultados recentes ajudam a manter o otimismo lá no alto.