Após troca, Lakers pode ter reforço antes dos playoffs da NBA

A grande troca da temporada da NBA foi a que trouxe Luka Doncic ao Los Angeles Lakers, mas antes dos playoffs chegarem a equipe pode contar com outro reforço. Isso porque Maxi Kleber, que veio do Dallas Mavericks junto de Doncic, pode estar retornando às quadras logo. A informação é de Jovan Buha, do The Athletic.

“Eu ouvi que há otimismo sobre a volta de Kleber antes do final da temporada”, disse o jornalista.

Dessa forma, Maxi Kleber não joga desde 25 de janeiro, quando quebrou o pé na derrota para o Boston Celtics, ainda pelo Mavs. No dia 30, Dallas anunciou que o jogador passaria por cirurgia, e no dia 4, o próprio ala-pivô disse que sua lesão seria reavaliada em oito semanas. Antes da lesão, Kleber tinha médias de 3 pontos e 2.8 rebotes em 34 jogos na atual temporada.

Assim, Kleber iniciou a carreira em Dallas, em 2017. O jogador passou oito anos na equipe, e somou mais de 400 jogos, começando em 151 deles. Por lá, teve médias de 6.4 pontos e 4.4 rebotes no total.

Segundo Sam Amick, do The Athletic, o Lakers chegou a incluir Kleber em pacotes ainda na trade deadline, na tentativa da equipe de conseguir um pivô. No entanto, não houve interesse pelo jogador, que acabou ficando em Los Angeles.

Levando em conta as oito semanas estipuladas por Kleber, ele estaria disponível no final de março. Como os playoffs começam no meio de abril, é tempo o suficiente para o Lakers ver se o jogador vindo na troca pode servir como reforço para o restante da temporada da NBA.

O Lakers tem 38 vitórias e 21 derrotas na temporada, ocupando a segunda posição no Oeste. Nos últimos 19 jogos, são 16 vitórias para o time de Los Angeles, que também tem o melhor índice defensivo da liga nesse período. Assim, é Kleber terá de lutar por tempo de quadra. Mas como terá cerca de duas semanas, será um período em que o técnico JJ Redick poderá testar o jogador.

Jeanie Buss fala sobre troca

Além disso, a troca de Luka Doncic para o Los Angeles Lakers segue repercutindo. A última a falar sobre o negócio que chocou a NBA foi a proprietária da franquia. Durante coletiva de imprensa, Jeanie Buss deu detalhes sobre os bastidores que levaram o astro esloveno a Califórnia.

“Era muito importante para mim que não destruíssemos o time. Se a troca por Doncic tivesse vazado e não tivesse acontecido, seria muito injusto com o progresso que a comissão fez com a equipe. Porque é uma grande distração”, contou Buss.

As conversas de troca entre Lakers e Mavericks começaram em 7 janeiro. Na época, o GM do Mavs, Nico Harrison, procurou Rob Pelinka para oferecer o Doncic. O diretor angelino ficou surpreso com a oferta, mas as negociações foram iniciadas. Então, quase um mês depois, Los Angeles topou enviar Anthony Davis pelo esloveno.

Em meio a todo esse processo, nem Doncic ou Davis sabiam de nada sobre as negociações de troca. Então, é algo que Buss sente muito orgulho por ter conseguido através de sua equipe.

