Após título, Knicks toma decisão sobre Copa NBA

O New York Knicks tomou uma decisão após o título da Copa NBA. De acordo com Shams Charania, da ESPN, a franquia optou por não adicionar um banner no topo do Madison Square Garden. Desta forma, o time vai na contramão do que fizeram os primeiros campeões do torneio, Los Angeles Lakers e Milwaukee Bucks.

Continua após a publicidade

O Knicks conquistou o título na noite de terça-feira (16) após vencer o San Antonio Spurs por 124 a 113. Com 25 pontos na decisão, Jalen Brunson foi eleito o MVP do torneio. Porém, o cestinha do time de New York foi OG Anunoby, com 28. Pela equipe de San Antonio, Dylan Harper liderou com 21.

A conquista da Copa recolocou enfim o Knicks no topo da NBA. Embora não tenha sido uma campeonato de fato, foi a primeira conquista da equipe desde 1973. Vale lembrar que New York é bicampeã da liga, mas não consegue vencê-la há cinco décadas, apesar da passagem de grandes lendas pelo time, como Patrick Ewing e Carmelo Anthony.

Continua após a publicidade

Apesar do feito em voltar a ter um título na NBA, o Knicks não deve repetir o que fez no bicampeonato. No topo do Madison Square Garden, desse modo, devem ficar apenas os banners das conquistas de 1970 e 1973.

Leia mais!

Antes do título da Copa NBA, aliás, jogadores do Knicks se dividiram sobre um novo banner ou não. Josh Hart, por exemplo, disse que seria justo adicionar a flâmula para comemorar a conquista.

Continua após a publicidade

“Sim, por que não? É uma copa, um título, algo que você quer vencer”, disse Josh Hart. “Então, sim, pendurem um banner. Claro que existem padrões diferentes entre copas e finais. Porém, sempre que você entra em quadra para competir e ganhar um título, é isso que você quer fazer e comemorar”.

O veterano Mitchell Robinson também concordou com Hart. “Pendura alguma coisa no teto, valoriza a gente por alguma coisa”, disse o pivô do Knicks na NBA.

Continua após a publicidade

Mikal Bridges, por outro lado, discordou dos colegas. “Não, estou de boa. Acho que estamos buscando algo ainda maior do que isso”.

Por fim, na busca por mais um título no ano, o Knicks ocupa a segunda posição no Leste, com 18 vitórias em 25 jogos. Portanto, é um dos favoritos à conquista em 2025/26.

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

Continua após a publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA