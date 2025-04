Após jogo histórico, Nikola Jokic dobra chances de MVP da NBA

Nikola Jokic está em busca de seu quarto MVP da NBA na carreira. Ainda concorrendo com Shai Gilgeous-Alexander, o craque do Denver Nuggets aumentou suas chances na disputa graças à atuação histórica na derrota para o Minnesota Timberwolves, na terça-feira (1). Como resultado, as cotações para o sérvio vencer o prêmio dobraram.

Na luta pelo prêmio, Jokic quebrou seu recorde de pontuação na NBA. Embora não tenha evitado a derrota, ele conseguiu 61 pontos, enquanto ainda alcançou um triplo-duplo, com dez rebotes e dez assistências. Portanto, participou de 86 dos 139 pontos de Denver na partida. Além disso, acertou seis cestas de três.

Assim, de acordo com a Poly Market Sport, especialista em odds esportivas, as chances de Jokic vencer o MVP saltaram de 5% para 10%. O favorito, pelas casas esportivas, segue sendo Gilgeous-Alexander. Porém, após o grande jogo do sérvio do Nuggets, seus favoritismo caiu de 95% para 82%.

Apesar da diferença entre ambos, a atuação de Nikola Jokic colocou dúvidas entre fãs e jogadores. Anthony Edwards, por exemplo, que superou o sérvio no duelo entre Nuggets e Timberwolves, afirmou que o pivô ainda concorre pelo MVP.

“Nikola Jokic pode ser o melhor jogador de basquete que já vi de perto, além de mim mesmo”, brincou Edwards. “Ele é incrível. A corrida pelo MVP está difícil. Não sei. Ele fez 60 pontos. Isso é insano”.

O técnico Michael Malone, enquanto isso, não tem dúvidas. Para o treinador de Nikola Jokic em Denver, ele é o merecedor do MVP na NBA.

“O cara é o ‘Superman'”, disse Malone. “Ele está em outro nível. As pessoas dizem que ele não é atlético, mas poucos conseguem fazer o que Nikola Jokic faz”.

Apesar dos elogios, Jokic está atrás de Gilgeous-Alexander também na corrida oficial ao MVP da NBA. Na última atualização, que acontece às sextas-feiras, o astro do Nuggets ficou na segunda posição por mais uma semana. Isso se deu, porém, às ausências do sérvio nas semanas anteriores. A partida contra o Timberwolves, por fim, não foi contabilizada.

Ainda assim, algo que prejudica Jokic na luta contra Gilgeous-Alexander é a campanha do Nuggets na NBA. Após a derrota, Denver seguiu na terceira posição do Oeste, ainda sem a vaga aos playoffs garantida. O Thunder, enquanto isso, venceu os últimos dez jogos e tem o melhor recorde da liga.

