Anthony Davis minimiza troca: “Sou um dos 75 melhores da NBA”

Um dos envolvidos na troca mais badalada da NBA, o astro Anthony Davis tentou tranquilizar os fãs do Dallas Mavericks. Em entrevista com a jornalista Dana Larson, da Mavs TV, o ala-pivô afirmou estar pronto para deixar a torcida de Dallas feliz.

“Óbvio, eu sei que toda a cidade está triste por causa de tudo o que aconteceu com Luka (Doncic). Mas, ao mesmo tempo, eu sei quem sou como jogador. Sou um dos 75 melhores de todos os tempos da NBA. Então, só queria que os fãs de Dallas soubessem que eu estou aqui”, disse Anthony Davis.

No dia 2 de fevereiro deste ano, Los Angeles Lakers e o Mavericks fizeram a troca envolvendo Davis e Doncic. O time de Dallas ainda recebeu Max Christie e escolhas de Draft, enquanto o de Los Angeles ficou com Maxi Kleber e Markieff Morris, além do esloveno.

“Eu sei que vocês perderam um superastro em Luka, mas vocês ganharam um com a minha chegada. Então, eles me colocaram ao lado desses caras. Digo, nós vimos como foi naquela partida que joguei. Tivemos 18 tocos, algo que nunca ouvi falar antes. Acho que nunca vi isso em um jogo, então a empolgação vem dali. Acho que nós podemos dar um pouco de esperança ao torcedor do Mavs, que acredite novamente”, explicou Anthony Davis.

Sem jogar desde sua estreia, Anthony Davis sabe que a troca causou grande impacto na NBA. Ainda assim, quer fazer com que seu novo time brigue não só por vitórias, mas títulos. Foi com tal propósito que o GM Nico Harrison realizou a negociação com o Los Angeles Lakers.

Harrison acredita que o Mavs pode vencer um título nos próximos três anos. Para isso, fortaleceu a defesa com um dos melhores alas-pivôs da liga. Se a troca foi considerada um grande erro por parte de Dallas, o GM vê em Davis a chance de reconquistar a torcida.

Em seu primeiro jogo pelo Mavericks, Anthony Davis brilhou até o terceiro quarto contra o Houston Rockets. Ele somou 26 pontos, 17 rebotes, seis assistências e três tocos em 31 minutos de ação. No entanto, sofreu uma lesão que o tirou das últimas semanas.

Mas a direção do Mavs anunciou que Davis está quase pronto para voltar às quadras e que quer lutar pelos playoffs da NBA. Sem Kyrie Irving, fora da temporada por lesão, é mais um desafio. Por enquanto, a equipe ocupa o décimo lugar no Oeste, com 32 vitórias e 32 derrotas.

