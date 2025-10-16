Anthony Davis domina e Mavericks vira sobre o Lakers

Não teve Luka Doncic, mas teve Anthony Davis e uma grande virada do Dallas Mavericks sobre o Los Angeles Lakers. O time texano transformou uma desvantagem de 17 pontos no início do terceiro quarto em uma vitória de 29 pontos no fim do jogo. O pivô, reencontrando sua antiga time, foi o cestinha do duelo. A rodada dessa quarta-feira (15) ainda teve mais três partidas.

Este foi o encerramento da pré-temporada para a franquia do Texas. Em quatro jogos, o Mavericks teve três triunfos e apenas uma derrota. Dallas agora se concentra para sua estreia em 2025/26, na próxima quarta, contra o San Antonio Spurs. Por outro lado, o Lakers ainda tem mais um compromisso amistoso antes do início da campanha: O Sacramento Kings, na próxima sexta-feira (17).

Escalações

Após usar alguns de seus principais jogadores como Luka Doncic e Austin Reaves ontem, o Los Angeles Lakers entrou em quadra com um time mais misto contra o Dallas Mavericks de Anthony Davis. Assim, o quinteto inicial teve Gabe Vincent, Dalton Knecht, Rui Hachimura, Jarred Vanderbilt e Jaxson Hayes. Além disso, nomes como Marcus Smart, Deandre Ayton e claro, LeBron James, não atuaram.

Por outro lado, Jason Kidd manteve seu quinteto jumbo no Mavs, utilizado na última partida contra o Utah Jazz. Cooper Flagg começou como armador, com Klay Thompson, PJ Washington, Anthony Davis e Dereck Lively II. Então, D’Angelo Russell saiu do banco. Nomes como por exemplo, Kyrie Irving, Daniel Gafford e Dante Exum seguem fora.

Destaques

Foram dois tempos distintos para o Mavericks. A equipe esteve travada no perímetro, com apenas dois acertos em 15 tentativas. Enquanto isso, sofria com o ótimo trabalho ofensivo de um Lakers quente. Mas as coisas mudaram na etapa final. Aliás, do meio do terceiro quarto ao fim do jogo, Dallas superou Los Angeles por uma vantagem incrível de 54 a 15.

Anthony Davis marcou 18 pontos e pegou nove rebotes na vitória do Mavericks sobre o Lakers. Ele foi fundamental, sobretudo, no começo da reação. O garrafão dos texanos foi um destaque de fato, com Dereck Lively fazendo um duplo-duplo. O maior tamanho de Dallas começou a se impor aos poucos. PJ Washington também foi importante, acima de tudo, na construção de jogadas, com seis assistências.

Alguns reservas também se destacaram, comandando um último quarto que terminou em incríveis 37 a 8 para o time do Texas. Nomes como Ryan Nembhard, Miles Kelly e Jaden Hardy protagonizaram uma grande reviravolta. Dallas agora terá uma semana de folga antes de começar os trabalhos em 2025/26.

Sem Luka, Reaves e LeBron, uma noite difícil era esperada em Los Angeles, e de fato aconteceu. Mas não no primeiro tempo. Afinal, a equipe marcou 66 de seus 94 pontos nos primeiros 24 minutos de jogo, antes de anotar apenas 28 nos 24 restantes.

Gabe Vincent foi o nome mais quente. Ele anotou 22 pontos em 25 minutos, incluindo cinco bolas de três e 18 pontos ainda no primeiro período. Grande parte da vantagem de Los Angeles foi criada nesse meio tempo, com duplo-duplo de Jaxson Hayes e os 19 pontos de Rui Hachimura.

Porém, o fundo do banco do time segue abaixo. Nomes como Nick Smith Jr, RJ Davis, Nate Williams e Anton Watson passaram longe de entregar bom nível. Além disso, a noite ainda terminou com a saída de Jarred Vanderbilt do jogo, com uma contusão no quadril. Los Angeles perdeu pela quarta vez em cinco amistosos.

(3-1) Dallas Mavericks 121 x 94 Los Angeles Lakers (1-4)

Mavericks

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Davis 18 9 2 0 1 PJ Washington 13 5 6 2 0 Cooper Flagg 13 2 3 0 0 Dereck Lively II 12 11 1 1 2 Klay Thompson 12 1 1 0 0

Três pontos: 9/31 (29%) / Thompson: 2/6

Lakers

Jogador PTS REB AST STL BLK Gabe Vincent 22 0 3 0 0 Rui Hachimura 19 3 1 0 0 Jaxson Hayes 12 10 4 1 1 RJ Davis 10 2 0 0 0 Dalton Knecht 8 8 7 1 0

Três pontos: 12/41 (29.3%) / Vincent: 6/11

Outros jogos

Outros três duelos movimentaram a noite de quarta-feira (15), além da vitória do Mavericks de Anthony Davis sobre o Lakers de Rui Hachimura.

O Charlotte Hornets não teve pena do Memphis Grizzlies e atropelou o rival. Miles Bridges foi o grande destaque com 29 pontos e dez rebotes, mas LaMelo Ball protagonizou vários lances incríveis no triunfo. O Memphis Grizzlies teve a boa notícia do retorno de Jaren Jackson Jr, porém, sofreu sua quarta derrota em quatro amistosos.

Em um jogo de variações, o Boston Celtics abriu grande vantagem contra o Toronto Raptors em show de Derrick White. No entanto, o time canadense reagiu e empatou a partida nos segundos finais. Porém, Xavier Tillman assegurou a vitória celta no TD Garden.

Por fim, em boa atuação defensiva, o Los Angeles Clippers controlou o Sacramento Kings e triunfou. Ótimo jogo de John Collins, reforço para 2025/26. O ala-pivô anotou 24 pontos em apenas 18 minutos na quadra. Em um dia bombástico em Sacramento com a chegada de Russell Westbrook (que não jogou), o destaque foi Domantas Sabonis.

(0-4) Memphis Grizzlies 116 x 145 Charlotte Hornets (2-2)

Grizzlies

Jogador PTS REB AST STL BLK Javon Small 18 4 8 0 1 Jaren Jackson Jr. 17 2 1 0 1 Kentavious Caldwell-Pope 15 2 3 2 0 Cedric Coward 12 3 4 1 0 Jock Landale 12 3 0 0 1

Três pontos: 26/60 (43.3%) / Small: 5/6

Hornets

Jogador PTS REB AST STL BLK Miles Bridges 29 10 5 0 0 LaMelo Ball 23 5 8 1 0 Brandon Miller 21 2 6 3 1 Moussa Diabate 18 13 0 0 1 Collin Sexton 13 3 6 2 0

Três pontos: 20/50 (40%) / Bridges: 5/7

(3-2) Toronto Raptors 108 x 110 Boston Celtics (3-1)

Raptors

Jogador PTS REB AST STL BLK Brandon Ingram 20 10 1 0 1 RJ Barrett 17 6 4 0 1 Immanuel Quickley 14 4 6 1 0 Ochai Agbaji 10 6 1 1 0 Scottie Barnes 7 10 4 0 2

Três pontos: 12/36 (33.3%) / Battle: 2/3

Celtics

Jogador PTS REB AST STL BLK Derrick White 33 9 6 0 4 Anfernee Simons 14 4 2 2 0 Payton Pritchard 10 3 10 2 0 Neemias Queta 8 12 2 1 4 Josh Minott 9 4 0 0 2

Três pontos: 15/52 (28.8%) / White: 6/17

(2-1) Los Angeles Clippers 109 x 91 Sacramento Kings (0-3)

Clippers

Jogador PTS REB AST STL BLK John Collins 24 6 0 0 0 Brook Lopez 16 4 0 1 1 Kawhi Leonard 15 2 2 0 1 Derrick Jones Jr. 12 1 0 1 0 Chris Paul 8 1 10 1 0

Três pontos: 11/31 (35.5%) / Lopez: 4/5

Kings

Jogador PTS REB AST STL BLK Nique Clifford 19 3 0 1 1 Domantas Sabonis 15 14 5 1 0 Zach LaVine 13 4 6 3 0 DeMar DeRozan 9 3 2 0 0 Dylan Cardwell 4 7 2 1 0

Três pontos: 9/42 (21.4%) / Plowden: 2/3

