Analista revela planos do Spurs com segunda escolha do draft da NBA

O San Antonio Spurs foi premiado com a segunda escolha do próximo Draft da NBA. Em meio ao processo de reconstrução do elenco, diversos rumores em relação à seleção surgiram nos últimos dias. Em alguns casos, as notícias apontam que a franquia deve trocar a pick. Já em outro, indicam que deve seguir para selecionar Dylan Harper.

Diante dos rumores, o analista Jonathan Givony, da ESPN, revelou os planos do Spurs com a escolha. De acordo com o jornalista, o time não pretende fazer uma troca. Isso porque, está animado em selecionar Harper, após as avaliações no Draft Combine.

“O Spurs está dando sinais aos outros times de que está empolgado em selecionar Dylan Harper. Pelo que ouvimos, assim, a equipe não está buscando trocas pela escolha de Draft. A diretoria acredita que pode escalar Harper ao lado de Stephon Castle e De’Aaron Fox. Porém, há dúvidas quanto à quantidade de arremessadores no elenco, mas isso será resolvido mais adiante”, disse Givony.

Publicidade

Harper ganhou força como segunda escolha do Draft após o Combine. Embora já fosse cotado como o melhor depois de Cooper Flagg, o armador da Universidade de Rutgers abriu vantagem em relação a VJ Edgecombe e Ace Bailey.

Leia mais!

“Harper será a segunda escolha do Draft. Tenho 99% de certeza disso. Ele também teve uma ótima atuação: se saiu muito bem nos testes, arremessou bem. Seu físico está em ótima forma, perdeu cerca de 7kg e ainda cresceu. Então, suas medidas são comparáveis às de Dwyane Wade saindo da universidade”, seguiu Givony.

Publicidade

O desejo em Harper, assim, fez o Spurs descartar a troca da segunda escolha do Draft da NBA. Após o time conseguir a pick, os rumores apontavam que a seleção poderia ser trocada por uma superestrela, como Giannis Antetokounmpo. Na terça-feira (13), Marc J. Spears, da ESPN, aliás, havia citado a possibilidade de San Antonio negociar a escolha.

“O Spurs é um time para ficar de olho na situação de Giannis. A equipe tem a segunda escolha do Draft e me disseram que está bem satisfeita com o talento disponível nessa posição, mas também vai explorar possíveis trocas”, disse Spears.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA