Analista detona declaração de Anthony Edwards após eliminação do Timberwolves

A eliminação do Minnesota Timberwolves nos playoffs rendeu críticas a Anthony Edwards. Nos dois jogos finais da série contra o Oklahoma City Thunder, o craque teve médias de apenas 17.5 pontos e 38.71%. Então, não foi capaz de levar o time à decisão da NBA e viu o adversário vencer em cinco jogos.

Um dos principais críticos a Edwards após a eliminação foi Stephen A. Smith. Durante o First Take, o analista da ESPN detonou a atuação do ala-armador no Jogo 5. Na partida, o astro teve 38 minutos, mas marcou só 19 pontos, com 7-18 nos arremessos e 1-7 das cestas de três pontos.

“Você é o jogador superastro que diz ser ou não?”, disse Smith a Anthony Edwards. “Você se encontra em uma situação delicada se perder esse jogo. Seria de se esperar que demonstrasse um nível de agressividade compatível com a importância da partida, fazendo tudo o que puder para evitar a derrota do seu time”.

O analista da ESPN não parou por aí. Após criticar a atuação de Edwards no Jogo 5 pelo Timberwolves, Smith ainda detonou a declaração que o ala-armador deu após o jogo. Isso porque, na coletiva pós-jogo, o astro de Minnesota minimizou as atuações recentes na série contra o Thunder.

“Eu não tive dificuldades na série. Fiz a jogada certa a noite toda. Porém, não arremessei o suficiente para dizer que tive dificuldades”, disse Anthony Edwards.

Assim, A. Smith comparou Anthony Edwards com Shai Gilgeous-Alexander, que brilhou na série para causar a eliminação do Timberwolves nas finais do Oeste. De acordo com o analista, o astro do Thunder soube responder após momentos de dificuldade. No Jogo 4, por exemplo, ele marcou 40 pontos depois de ter apenas 14 no duelo anterior.

“Shai foi até sua quadra e fez 40 pontos. E a sua resposta é: ‘Não tive dificuldades, fiz a jogada certa?’ Então, isso é imperdoável”, finalizou o analista da ESPN sobre Anthony Edwards.

Apesar das críticas de A. Smith, Edwards se manteve tranquilo após a eliminação do Timberwolves. A eliminação do Thunder, assim, o fez apenas deixar uma promessa aos fãs de Minnesota para a próxima temporada.

“O Thunder foi o melhor time. Então, mereceu passar. O adversário entrou em quadra, fez seu jogo e nos derrotou. Nós perdemos o duelo e a série. Por isso, garanto que vou trabalhar sem parar nessas férias. Nenhuma atleta vai treinar mais duro nos próximos meses do que eu. Prometo isso”, disse Anthony Edwards.

