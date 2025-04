Analista desafia Jayson Tatum nos playoffs da NBA

Jayson Tatum chega aos playoffs para se provar na NBA. É o que afirma o polêmico analista Kendrick Perkins, da ESPN. No programa First Take, o ex-jogador afirmou que o craque do Boston Celtics terá as chances de calar os críticos nesta pós-temporada, em especial, após o título do ano passado.

Tatum, afinal, saiu dos playoffs de 2024 questionado. Apesar de ter liderado o Celtics ao título, o astro não conseguiu levar os MVPs do Leste e das finais. Afinal, o escolhido, em ambos os casos, foi Jaylen Brown. Além disso, mesmo após a conquista, Tatum quase não teve chances nas Olimpíadas pela seleção dos EUA.

De acordo com Perkins, a pós-temporada deste ano é a chance de Tatum mudar os comentários em relação a ele. Assim, o astro do Celtics deverá jogar com sangue nos olhos.

“Tatum é um cara que foi subestimado o ano todo. Então, acho que ele está em uma missão porque tem mais a provar do que qualquer outro. Jayson foi desrespeitado depois de conquistar um titulo. Não ganhou o MVP das finais, não teve aquela aura de campeão. Então, vejo que ele está com sangue nos olhos. Acho que os playoffs deste ano são a chance de Jayson Tatum ser lembrado como o próximo rosto da NBA”, disse Perkins.

As críticas, de fato, fazem parte da carreira de Tatum na NBA. O próprio jogador já reclamou do tratamento dado pela mídia e fãs. O ídolo do Celtics, Paul Pierce, assim, chegou a dizer que o camisa 0 era tratado dessa forma por ser jogador do time de Boston.

Perkins, porém, acha que a relação é com o forte elenco do Celtics. O atual campeão, afinal, conta com um elenco recheado de craques. O analista, porém, diz que as críticas são injustas.

“As pessoas tiram Tatum da conversa de MVP da NBA dizendo: ‘Ah, ele tem peças boas ao redor dele’. Mesmo assim, ele está fazendo 28 pontos por jogo. Ainda pega nove rebotes e dá seis assistências com esse elenco. Aí você olha para Donovan Mitchell, que também tem boas peças, mas os números dele caíram”, finalizou.

Rumo aos playoffs da NBA, Jayson Tatum tem médias de 26,8 pontos, 8,7 rebotes e seis assistências. Assim, é o quarto na corrida para o MVP. O Celtics, enquanto isso, já assegurou a a segunda posição do Leste, com 60 vitórias e 21 derrotas.

