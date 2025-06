Analista da NBA sugere ida de Al Horford para o Knicks

O analista de NBA, Tim Bontemps, da ESPN, sugeriu a ida do veterano Al Horford para o New York Knicks na próxima temporada. Aos 39 anos, o pivô está na fase final da carreira. Campeão pelo Boston Celtics, em 2024, o dominicano será agente livre irrestrito nesta offseason. Ou seja, poderá assinar com qualquer time da liga.

De acordo com Bontemps, a permanência de Horford no Celtics não faria sentido. Afinal, o time de Boston tem uma folha salarial elevada e deverá cortar custos para 2025/26. Além disso, a equipe perdeu Jayson Tatum, que sofreu uma grave lesão no Tendão de Aquiles. Dificilmente, o astro vai jogar na próxima campanha.

Desse modo, o jornalista citou o Knicks como um destino para o pivô. A amizade de longa data com o também dominicano Karl-Anthony Towns seria um dos fatores para essa parceria. Para Bontemps, Horford teria um ótimo encaixe no atual elenco novaiorquino.

Publicidade

“Al Horford é um agente livre. Não acho que, neste momento, faça muito sentido que ele volte para Boston. Talvez ele retorne, mas, considerando a situação atual do Celtics… Muita coisa mudou de um mês para cá. Horford, aliás, é amigo de longa data de Karl-Anthony Towns. Além disso, jogam juntos na seleção dominicana há muito tempo. Enfim, a contratação de Al Horford, nesta offseason da NBA, seria um encaixe incrível no elenco do Knicks.” disse Bontemps.

Leia mais!

Mesmo com a idade avançada, Horford mostrou que ainda tem condições de jogar na NBA. Em 2024/25, ele disputou 60 jogos pelo Celtics. Suas médias, na última campanha, foram de nove pontos, 6,2 rebotes e 2,1 assistências, em quase 28 minutos por partida.

Publicidade

Veterano de 18 temporadas na liga, Horford seria uma boa adição para o garrafão do Knicks. Além da capacidade defensiva, ele contribui com o espaçamento de quadra. Afinal, ele tem um aproveitamento de quase 38% nas bolas de três. Hoje, o Knicks conta com apenas dois pivôs no elenco: Towns e Mitchell Robinson. Por fim, o time novaiorquino teria um jogador campeão da NBA no elenco.

Terceira escolha do Draft de 2007, Al Horford já fez 1.138 jogos na NBA. Ele atuou por nove temporadas no Atlanta Hawks, além de sete pelo Celtics. Também jogou por uma temporada no Oklahoma City Thunder e outra pelo Philadelphia 76ers.

Publicidade

Por fim, Horford possui cinco seleções para o All-Star da NBA (2010, 2011, 2015, 2016 e 2018). Além disso, foi eleito para o terceiro time ideal da liga (2011) e o segundo quinteto de defesa (2018).

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA