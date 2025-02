Analista alerta times da NBA sobre Clippers nos playoffs: “Ninguém fala”

O Los Angeles Clippers é uma das surpresas da temporada, mas não é um dos times da NBA temidos quando se fala em playoffs. Pelo contrário. Vários torcedores observam o topo da tabela do Oeste e, a princípio, veem os angelinos como “ameaças menores”. É uma visão previsível na comparação com outras potências da conferência, mas errada. Quem garante isso é o polêmico analista Kendrick Perkins.

“O Clippers é um time do qual não estamos falando tanto quanto deveríamos. Ninguém fala deles, aliás. Contam com a liderança de Tyronn Lue, antes de tudo. O elenco tem veteranos muito competentes. E, além disso, Kawhi Leonard tornou-se terceira opção ofensiva da equipe – atrás de James Harden e Norman Powell. Isso é ótimo, pois não são mais tão dependentes dele”, elogiou o comentarista da ESPN.

Os californianos estão na sexta posição do Oeste, com inesperadas 31 vitórias em 54 jogos. Ou seja, teria vaga direta nos playoffs. Está à frente de equipes como Phoenix Suns, Dallas Mavericks e Minnesota Timberwolves, por exemplo. Perkins, no entanto, entende o motivo de ninguém temer o time. A força do Clippers está no elenco e coletivo, não em astros e nomes individuais.

“Ivica [Zubac] é um dos pivôs mais subestimados da liga nos últimos anos. Enquanto isso, Nicolas Batum já disputou vários playoffs e sempre cresceu de produção nesses momentos importantes. E Ben Simmons vai ser um reserva especial para esse time, comandado por Tyronn. Então, gosto demais do elenco que juntaram”, avaliou o ex-jogador do Boston Celtics.

Sem medo

Os outros times da NBA podem não temer o Clippers, mas o Clippers também não teme ninguém em uma série de playoffs. Antes de tudo, porque o clima em Los Angeles está muito bom. As vitórias ajudam, certamente. No entanto, o ambiente positivo vai muito além disso. James Harden conta que, depois de várias passagens frustradas por outros lugares, achou um novo gás em sua carreira.

“Jogar com essa equipe tem sido uma experiência divertida e revigorante, pois estamos bem entrosados. Treinamos com gosto porque torcemos uns pelo sucesso dos outros. É Norman quem domina em uma noite. Em seguida, é a partida de Ivica brilhar. E, claro, tem os meus dias também. Esse é o aspecto mais empolgante desse time”, contou o veterano armador.

Perkins salienta que não depender de Leonard é um dos pontos fortes do Clippers nessa temporada. Mas Harden vê a sua presença como algo essencial para a competitividade do time. “Kawhi está voltando de forma gradual, mas é uma grande diferença. Afinal, com esse cara e o elenco inteiro à disposição, realmente cremos que temos chance de competir contra qualquer rival”, concluiu.

Fora do radar

Colega de ESPN, Bobby Marks não está tão confiante sobre o Clippers quanto Perkins. Há outras equipes, a princípio, que são mais experientes em playoffs do que o elenco angelino. Ao mesmo tempo, tem mais margem para evolução tanto em desempenho, quanto em resultados. Mas Marks não pode negar uma coisa: de fato, os atletas de Tyronn Lue não estão na “boca do povo”.

“O Clippers é o sexto colocado do Oeste nesse momento, mas ninguém realmente está falando sobre esse time. Eles sabem quem são e vencem jogos na defesa. Hoje, são a definição de uma equipe que pode surpreender mesmo”, admitiu o comentarista.

