Alvo do Knicks, Jason Kidd pode deixar Mavericks

Dias após a demissão do técnico Tom Thibodeau, Jason Kidd, do Dallas Mavericks, passou a ser especulado como provável substituto para o cargo no New York Knicks. Agora, de acordo com Brian Windhorst, da ESPN, o treinador também veria com bons olhos assumir a equipe que foi finalista da Conferência Leste em 2024/25.

“Há um interesse mútuo dos dois lados. Além disso, sei que existe toda essa coisa de pedir permissão. Você não pede permissão para contratar o técnico de outro time. Quando pede, é porque vai contratá-lo. O Mavericks pode tentar fazer com que Jason Kidd não tenha interesse algum no Knicks com o novo contrato. Mas acabou de lhe dar uma extensão no ano passado”, iniciou o jornalista.

“Por outro lado, o Knicks pode negociar uma troca. Vimos algumas trocas de treinadores nos últimos 15 a 18 anos, incluindo o próprio Jason Kidd. Há 11 anos, ele deixou o Brooklyn Nets rumo ao Milwaukee Bucks por duas escolhas de segunda rodada. Então, não é como se ele nunca tivesse passado por essa situação antes”, completou.

Windhorst relembrou o “pedido de permissão” que o New York Knicks pode fazer ao Mavs. Isso porque, no último sábado, Marc Stein, da plataforma Substack, revelou que Dallas pode rejeitar uma aproximação entre técnico e a franquia concorrente.

“Espera-se que o Knicks solicite formalmente permissão para falar com Jason Kidd, do Dallas Mavericks, sobre a vaga de técnico nos próximos dias, disseram fontes”, escreveu Stein.

Afinal, o Mavs acredita no comandante para conduzir o elenco nos próximas duas temporadas. Vale lembrar, inclusive, que o Dallas Mavericks renovou com Kidd em 2024 após sondagens do Los Angeles Lakers. Assim, é improvável que a equipe abra mão do técnico um ano após chegar às finais da NBA. Com o treinador, o Mavs pretende reestruturar o elenco para 2025/26, com a seleção de Cooper Flagg no Draft e a permanência da dupla Kyrie Irving e Anthony Davis.

O detalhe é que Kidd tem uma ligação com o Knicks. Afinal, ele disputou a sua última temporada da NBA como jogador pela equipe, em 2012/13. Na época, ele tinha 40 anos e atuou em 76 jogos. Suas médias, em Nova York, foram de seis pontos, 4,3 rebotes e 3,3 assistências. Ao final da campanha, ele encerrou a carreira após 19 temporadas na liga.

