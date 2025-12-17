Alvo de rumores, Lauri Markkanen já teria futuro definido pelo Jazz

Alvo de muitos rumores antes mesmo de ser iniciada a data para trocas na NBA, o ala-pivô Lauri Markkanen parece ter seu futuro definido pelo Utah Jazz. No entanto, ao contrário do que parecia se passar e ser dito, o Jazz não deve pensar em trocar o seu camisa 23.

De acordo com Michael Scotto, do site Hoops Hype, Lauri Markkanen deve ser peça central do futuro do Jazz.

“Markkanen desperta muito interesse ao redor da NBA. No entanto, agora Utah quer mantê-lo, construir um time em torno dele para o futuro e tentar ganhar”, disse o jornalista.

Lauri Markkanen ainda é parte de muitos rumores ao redor da NBA, tendo em vista seus ótimos números e a situação atual do Jazz. Vários times teriam tentado saber a situação da equipe para adicionar o ala-pivô ao seu plantel. Isso porque Utah teve uma campanha com 17 vitórias e 65 derrotas em 2024/25.

O Jazz, nos últimos anos, realizou trocas de suas estrelas visando ter escolhas no Draft e jovens atletas para uma possível nova formação. Desde 2022 isso se passou, assim, com os astros Donovan Mitchell e Rudy Gobert, trocados para o Cleveland Cavaliers e Minnesota Timberwolves. Markkanen, aliás, chegou ao Jazz no pacote enviado pelo Cavs para ter Mitchell em Cleveland.

Entretanto, parece que agora a situação com Markkanen será diferente. O Jazz dá a entender que já tem um novo núcleo jovem criado ao redor de sua estrela. Assim, o elenco central de apoio ao camisa 23 tem os jovens armadores Keyonte George e Ace Bailey, além dos pivôs Kyle Filipowski e Walker Kessler – este último fora da atual campanha, lesionado.

Em 2025/26, Markkanen, aos 28 anos, tem médias de 27.8 pontos e 7.0 rebotes, enquanto acerta 46.9% dos arremessos, sendo 35.2% de três pontos. Um início mais regular, hoje, com dez vitórias e 15 derrotas, ainda dá ao Jazz a chance de brigar por vagas no play-in para chegar aos playoffs da NBA. Talvez esta seja a grande diferença na possível permanência do finlandês em Utah.

