All-Star da NBA – programação, horários e onde assistir

Saiba onde assistir aos jogos do All-Star Weekend 2025 da NBA a partir desta sexta-feira (14). O fim de semana das estrelas conta com sete eventos, sendo todos com transmissão para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os eventos do All-Star Weekend 2024 da NBA, neste fim de semana, e as principais informações.

Sexta-feira, 14 de fevereiro

Jogo das Celebridades da NBA



Como é tradicional, a semana das estrelas começa com o Jogo das Celebridades. Afinal, o duelo reúne diversas personalidades mundiais. As principais são: o ídolo da NFL Terrell Owens, a medalhista de ouro olímpica, Masai Russell, o campeão da NBA, Matt Barnes, a estrela da WWE, Bailey, o cantor AP Dhillon, além de músicos vencedores do grammy.

Onde assistir: ESPN 2, Star + e NBA League Pass

Horário: 21h (horário de Brasília)

NBA Rising Stars



Pelo terceiro ano, o NBA Rising Stars conta com quatro equipes: Team Hardaway, Team Richmond, Team Mullin e Team Lin. Os três primeiros, compostos por novatos e segundanistas da NBA, enquanto o quarto por jogadores da G League.

Então, neste caso, os times se enfrentam em semifinais (Hardaway x Mullin e Richmond x Lin) e os vencedores avançam à final.

Jogadores

Hardaway: Brandin Podziemski, Jaime Jaquez Jr., Gradey Dick, Anthony Black, Zaccharie Risacher, Alex Sarr, Tristan da Silva

Richmond: Amen Thompson, Ausar Thompson, Bilal Coulibaly, Scoot Henderson, Toumani Camara, Yves Missi, Bub Carrington, Julian Strawther

Mullin: Stephon Castle, Dalton Knecht, Jaylen Wells, Keyonte George, Zach Edey, Trayce Jackson-Davis, Ryan Dunn

Lin: JD Davison, Mac McClung, Bryce McGowens, Leonard Miller, Dink Pate, Reed Sheppard, Pat Spencer

Onde assistir: ESPN 2, Star + e NBA League Pass

Horário: 23h15 (horário de Brasília)

Sábado, 16 de fevereiro

Desafio de Habilidades



O Desafio de Habilidades coloca quatro equipes em busca do título. Assim, os times são: Team Cavs, com Donovan Mitchell e Evan Mobley. Team Rooks, com os novatos Alex Sarr e Zaccharie Risacher. Team Spurs, com Chris Paul e Victor Wembanyama. Além do Team Warriors, com Draymond Green e Mooses Moody.

Onde assistir: ESPN 2, Star + e NBA League Pass

Horário: 22h (horário de Brasília)

Torneio de três pontos



O Torneio de três pontos coloca a frente os melhores do perímetro na atualidade. O favorito, claro, é o atual bicampeão Damian Lillard. Isso porque o astro do Milwaukee Bucks busca o tricampeonato seguido. Os demais são: Jalen Brunson (Knicks), Cade Cunningham (Pistons), Darius Garland (Cavaliers), Tyler Herro (Heat), Buddy Hield (Warriors), Cam Johnson (Nets) e Norman Powell (Clippers).

Onde assistir: ESPN 2, Star + e NBA League Pass

Horário: 22h30 (horário de Brasília)

Torneio de Enterradas



A noite de sábado termina com o Torneio de Enterradas. Como no de três pontos, aliás, o torneio também traz seu atual bicampeão: Mac McClung. O jogador do Magic na G League busca ser o primeiro tricampeão seguido na história. Enquanto isso, os concorrentes são: Matas Buzelis (Bulls), Stephon Castle (Spurs) e Andre Jackson Jr. (Bucks).

Onde assistir: ESPN 2, Star + e NBA League Pass

Horário: 23h (horário de Brasília)

Domingo, 16 de fevereiro

All-Star Game



Por fim, o evento mais esperado: o All-Star Game. Em formato inédito, o torneio traz quatro times. Desse modo, foram selecionados 24 jogadores, nas equipes comandadas por Charles Barkley, Shaquille O’Neal e Kenny Smith. O quarto elenco será o vencedor do Rising Stars, que será liderado por Candace Parker.

Cada jogo será disputado até 40 pontos, sem limite de tempo. Então, as partidas ocorrerão em formato de eliminação simples: semifinais seguidas da final. Como resultado, o time vencedor receberá uma parte de um prêmio total de US$ 1,8 milhão.

Shaq’s OGs: LeBron James, Stephen Curry, Anthony Davis, Jayson Tatum, Kevin Durant, Damian Lillard, James Harden, Jaylen Brown, Kyrie Irving

Kenny’s Young Stars: Anthony Edwards, Jalen Brunson, Jaren Jackson Jr., Jalen Williams, Darius Garland, Evan Mobley, Cade Cunningham, Tyler Herro

Chuck’s Global Stars: Nikola Jokić, Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama, Pascal Siakam, Alperen Sengun, Karl-Anthony Towns, Donovan Mitchell, Trae Young

Onde assistir: ESPN 2, Star + e NBA League Pass

Horário: 22h20 (horário de Brasília)

