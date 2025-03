Além de Anthony Davis e Kyrie Irving, Mavs tem mais desfalques

O Dallas Mavericks enfrenta um grande problema com lesões. Kyrie Irving está fora da temporada e Anthony Davis segue sem previsão de volta. Agora, o time perdeu ainda mais jogadores. Isso porque, no domingo (9), o Mavs terminou a derrota por 125 a 116 para o Phoenix Suns com apenas sete jogadores disponíveis.

Companheiros de time, Dwight Powell se chocou com Kessler Edwards no terceiro quarto, piorando a situação. O pivô do Mavericks saiu de quadra com sangue escorrendo e não voltou. Enquanto isso, o ala precisou de pontos. Mas, retornou no último período com um curativo no olho esquerdo. Além disso, o armador Brandon Williams deixou a partida com dores na coxa.

O Mavs começou o jogo com nove jogadores disponíveis, mas terminou com apenas sete. Entretanto, os problemas não pararam por aí. Caleb Martin jogou apenas sua segunda partida após uma lesão no quadril. Dante Exum, ainda recuperando de um problema no pé, também atuou, mas sob controle de minutos. Portanto, limitando ainda mais a rotação da equipe.

Agora, o Mavericks volta a jogar nesta segunda-feira (10), contra o San Antonio Spurs. No entanto, o treinador não tem expectativas de ganhar “reforços”. Dentre os nomes, estão os lesionados PJ Washington Jr. (tornozelo), Kai Jones (quadríceps) e Jaden Hardy (tornozelo).

“Não tínhamos substituições porque alguns estavam com restrição de minutos. Estamos tentando resolver isso. Podemos teremos apenas sete ou oito jogadores no máximo (para o próximo jogo)”, lamentou o técnico Jason Kidd.

Irving sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo. A lesão aconteceu na derrota do Mavs para o Sacramento Kings, no dia 3 de março. O camisa 11 vinha de grande temporada pelo Mavericks na NBA. Após a saída de Luka Doncic, ele se consolidou como principal nome do elenco. O armador participou de 50 dos 65 jogos do time.

Enquanto isso, Davis se machucou na sua estreia pelo Mavs. Isso porque o astro teve uma distensão no adutor da coxa esquerda. Ele foi o principal nome para a troca que levou Luka Doncic ao Los Angeles Lakers e teve uma grande atuação no seu único jogo.

Lista de desfalques só cresce

Além de Kyrie Irving e Anthony Davis, o Mavericks perdeu três jogadores importantes: Daniel Gafford (joelho), Dereck Lively (tornozelo) e Olivier-Maxence Prosper (pulso). Nenhum deles tem previsão de volta.

A situação preocupa. Afinal, Dallas luta para manter a décima colocação na Conferência Oeste. Ou seja, a última que dá vaga para o play-in. Enquanto isso, o Suns aproveitou a oportunidade. Kevin Durant marcou 21 pontos, pegou nove rebotes e deu oito assistências para contribuir para o triunfo. Assim, o astro comentou sobre os problemas de lesão do adversário.

“É raro ver tantos jogadores machucados ao mesmo tempo. Não é tank. São lesões reais. Então, é triste ver isso”, comentou o veterano.

