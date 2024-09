Adrian Wojnarowski: veja as maiores Woj Bombs nos rumores da NBA

Principal jornalista nos rumores da NBA, Adrian Wojnarowski encerrou sua carreira na NBA. A decisão pegou todos de surpresa. Como em toda sua carreira, aliás, foi ele o responsável por anunciar a ‘bomba’ do final de sua carreira como jornalista. O fim na profissão se deu após ele receber uma proposta para trabalhar com basquete na Universidade de St. Bonaventure.

O anúncio encerrou uma carreira de sucesso como insider da NBA. Afinal, desde que foi contrato pela ESPN, em 2017, Woj se popularizou por ser a principal fonte dos fãs para notícias de última hora. Na maioria das vezes, era ele o responsável por anunciar trocas ou acertos bombásticos na agência livre.

Sem ele, portanto, os torcedores perderão um dos perfis favoritos no X (antigo Twitter). As tradicionais “Woj Bombs” não existirão mais. Desse modo, o Jumper Brasil separou os cinco melhores e maiores rumores da NBA que Adrian Wojnarowski já tuitou.

Publicidade

Suspensão da NBA

A pandemia da covid-19 foi um dos momentos mais intensos que a humanidade já viveu. Os efeitos foram mundiais. Os esportes, claro, não ficaram ilesos. Ainda assim, no início pouco se sabia qual decisão a NBA tomaria sobre a temporada 2019/20. Até que Woj publicou em seu perfil: “A NBA suspendeu a temporada”.

A notícia de Woj certamente afetou a todos os envolvidos com a NBA. Afinal, a liga sequer estava próxima dos playoffs.

No fim, a decisão foi pela criação da Bolha da NBA, nas instalações da Disney, em Orlando. Sem torcedores, os times se enfrentaram no sistema tradicional e o Los Angeles Lakers terminou como campeão em 2020.

Publicidade

Troca de Paul George

Um ano antes da pandemia, Woj foi o responsável por noticiar as trocas de uma das offseasons mais marcantes da história. Em 2019, afinal, tudo aconteceu. Primeiro, no dia 6 de julho, o Los Angeles Clippers conseguiu a troca com o Oklahoma City Thunder por Paul George.

O negócio foi um dos mais memoráveis da história da NBA. O astro, afinal, se juntaria a Kawhi Leonard, que acabara de vencer um título da NBA com o Toronto Raptors. Os dois, portanto, formariam uma das grandes duplas da liga, na tentativa do time da Califórnia de vencer seu primeiro título.

Publicidade

Por George, contudo, o Clippers pagou caro. Além de cinco escolhas de primeira rodada, um recorde, a franquia ainda enviou Shai Gilgeous-Alexander.

No fim, o time de Los Angeles não conseguiu sequer chegar às finais da NBA. O Thunder, por sua vez, se beneficiou com o pacote e hoje é uma das principais potências do Oeste. George, por sua vez, deixou o Clippers rumo ao Philadelphia 76ers durante a última agência livre.

Publicidade

Leia mais!

LeBron James no Lakers

LeBron James é certamente o jogador mais famoso da NBA no século. Por onde passou, o astro levantou mutidões. Entre os times, por sua vez, o Los Angeles Lakers é o mais popular. Uma união entre ambos, portanto, seria histórica. O responsável por anunciar: Adrian Wojnarowski. Em 1º de julho de 2018, ele publicou “LeBron James concordou com um contrato de 4 anos e US$ 154 milhões com o Lakers”.

A notícia de Woj marcou o fim da segunda passagem de LeBron no Cleveland Cavaliers. Na equipe, ele conquistou um título inédito em 2016. Desse modo, ele chegou a Califórnia com quatro MVPs e três títulos, além de uma leva de torcedores. Desse modo, é inegável que o movimento foi um dos maiores da história da NBA.

Publicidade

Com o Lakers, o lendário jogador conquistou o título da Bolha da NBA em 2020.

Agência livre história do Brooklyn Nets

Lembra que citamos a agência livre histórica em 2019? Muito disso se deu pelo Brooklyn Nets. Em poucas horas, a franquia conseguiu contratar Kevin Durant, Kyrie Irving e DeAndre Jordan, para formar um time favorito no Leste. “O Brooklyn Nets varreu o mercado esta noite. A franquia vai assinar com Durant, Irving e DeAndre Jordan”, informou Woj, na época.

Publicidade

Como citou o jornalista, o negócio do Nets foi uma varredura no mercado. A franquia, afinal, conseguiu três dos melhores jogadores disponíveis no mercado para sair de coadjuvante a protagonista da NBA em poucas horas.

Além disso, a transação encerrou diversas eras na NBA. O Warriors, por exemplo, deu fim a um dos maiores quintetos de todos os tempos, que ainda contava com Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green. O Boston Celtics, por sua vez, precisou focar nas promessas Jayson Tatum e Jaylen Brown, uma vez que perdeu seu principal jogador.

Publicidade

A aposentadoria

Para fechar, nenhum desses rumores da NBA surpreendeu mais do que a aposentadoria de Adrian Wojnarowski. Em 18 de setembro de 2024, o próprio jornalista anunciou o fim de sua passagem pela ESPN e da cobertura do mercado da NBA. Apesar de ser referência e seguir em alta, ele recebeu uma proposta para trabalhar com basquete na Universidade de St. Bonaventure.

“É uma grande emoção poder voltar para a universidade e comunidade que eu amo, servindo aos alunos e atletas, técnicos e instituição”, afirmou Wojnarowski. “Mas tenho esperança que eu possa trazer valor em várias áreas do nosso programa de basquete e abrir portas para jovens profissionalmente e pessoalmente”.

Publicidade

De acordo com os jornalistas Pete Thamel, Jeff Passan e Adam Schefter, da ESPN, ele será GM em St. Bonaventure.

“Estou me aposentando do meu trabalho dos sonhos, então posso dizer que estou muito grato pelo tempo e minha esperiência no canal líder de esportes no mundo”, concluiu.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA