Adeus do Flamengo ao Gustavinho

Em uma reviravolta inesperada, depois de mais uma janela na BCLA onde o Flamengo acabou perdendo seu primeiro jogo na competição, o técnico Gustavinho foi desligado e deixou o comando do time. Em seu lugar assume Sergio Oveja Hernandez, seis vezes campeão do campeonato argentino e ex-técnico da seleção argentina de basquete. Uma decisão que pegou a todos de surpresa.

Na NBB nenhuma grande novidade, o São Paulo continua com um jogo lento e sem vibração, perdendo partidas consecutivas e se atrapalhando na tabela de classificação, enquanto Corinthians parece ter se encontrado de vez e jogando melhor a cada jogo vem convencendo que pode lutar por mais na competição. Na BCLA, com os três times brasileiros já classificados, os times puderam rodar mais o elenco, dando tempo de jogo. O destaque negativo fica para a derrota do Flamengo para o Boca Juniors, que mostrou que o Boca pode complicar os brasileiros, algo que não havia aparecido nas janelas anteriores.

Na Euro vamos para um break para as disputa das finais regionais, com alguns times da Euro classificados para as semis em seus respectivos torneios nacionais. Nas ultimas partidas da rodada anterior, destaque para o Paris, do Tiago Splitter, voltando a vencer na competição.

Já na NBA tivemos, finalmente, o fim da novela Jimmy Butler, para a alegria de todos os fantasys pelo mundo inteiro. Jimmy mudou de ideia e GSW e Miami se acertaram para a troca. Ainda tivemos muitas outras movimentações no mercado e claro, a estreia do Luka em Los Angeles e a primeira contusão do AD no Mavs.

Tem isso, participação do pessoal na live e muito mais, então aparte o play e vem com a gente!

