NBB: Flamengo demite técnico Gustavo de Conti e fecha com argentino

O final da manhã desta terça-feira (12) teve uma notícia que surpreendeu a todos no basquete nacional. Maior campeão do NBB, o Flamengo, em nota oficial no seu site, comunicou o desligamento do técnico Gustavo de Conti. Nem o bicampeonato seguido da Copa Super 8, a segunda colocação na temporada 2024/25 do NBB e ter classificado em primeiro na BCLA garantiu o treinador no cargo.

Assim, o argentino Sergio Hernández, 61 anos, mais conhecido como “Oveja”, assumirá para o restante da temporada. Fernando Pereira comanda a equipe nos jogos contra Fortaleza e Unifacisa nas próximas rodadas.

Gustavo de Conti chegou no Flamengo na temporada 2018/19, conquistou seis campeonatos estaduais (2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023), todas as quatro Copa Super 8 (2018, 2021, 2024 e 2025) que o time possuí, dois NBB (2018/19 e 2020/21), uma BCLA (2021), a Copa Intercontinental 2022, no Egito, além de mais dois Troféus Ary Vidal de Técnico do Ano (2018/19 e 2020/21).

Na última temporada, se tornou o primeiro técnico a alcançar a marca de 500 jogos na beira da quadra no NBB. Da mesma forma, foi comandando o Flamengo que chegou ao cargo de treinador da Seleção Brasileira, em simultâneo com o Rubro-Negro.

Agora, o comando técnico rubro-negro passa para Oveja Hernández, treinador com trajetória vitoriosa no basquete internacional. À frente da seleção argentina, ele esteve em três edições dos Jogos Olímpicos (2008, 2016 e 2020), conquistando o bronze em Pequim.

Além disso, levou a equipe ao título pan-americano (2019) e ao vice-campeonato mundial no mesmo ano. No cenário de clubes, soma seis títulos da liga argentina, duas taças da Liga das Américas e uma da Sul-Americana. No Brasil, teve passagem pelo Brasília entre 2013 e 2014 e, mais recentemente, comandou o Leones de Ponce, em Porto Rico.

“Chegar ao Flamengo é realizar um objetivo na minha carreira como treinador”, declarou Hernández. “Amo o basquete sul-americano, que me deu os primeiros grandes ídolos, muitos deles brasileiros e, entre eles, vários que jogaram no Flamengo. Então, sempre tive consciência da grandeza do clube. Afinal, também foi a casa de ninguém menos do que Oscar Schmidt”, comentou o comandante argentino.

“Espero transmitir minha identidade ao time. Gosto de um basquete dinâmico, agressivo, com uma defesa compacta que force erros do adversário e ataque em transição. Ao mesmo tempo, temos que ter paciência e inteligência para tomar as melhores decisões em cada ataque. Então, estou muito motivado e ansioso para começar esse novo desafio com o Flamengo”, concluiu.

Confira a nota oficial do Flamengo sobre a demissão de Gustavo de Conti:

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o técnico Gustavo de Conti foi liberado do comando da equipe de basquete. O clube agradece imensamente sua contribuição para a história do basquete rubro-negro, ao final de seis anos de dedicação e ótimo trabalho. Na sexta-feira (14), o Flamengo recebe o novo treinador, o argentino Sergio Hernández, 61 anos, mais conhecido como “Oveja”. Com uma trajetória vitoriosa e uma filosofia de jogo consolidada, Hernández chega para dar início a um novo ciclo do basquete rubro-negro. Medalhista olímpico, o técnico acumula conquistas e experiência no cenário internacional”.

