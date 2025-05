Aaron Gordon desmente informação sobre Russell Westbrook

A polêmica entre Aaron Gordon e Russell Westbrook no vestiário do Denver Nuggets foi desmentida pelo próprio ala-pivô. Os dois jogadores teriam tido um atrito durante a série contra o Oklahoma City Thunder, na segunda rodada dos playoffs de 2024/25. A informação sobre a discussão foi dada pela ESPN antes do jogo 5 do confronto.

Em entrevista após o jogo, Gordon estava bem sério. Além da derrota (Denver empatou a série nessa quinta-feira), ele estava descontente com o mais recente artigo de Ramona Shelburne do canal ESPN, que revelava um atrito entre ele e o camisa 4. O campeão da NBA em 2022/23 sequer quis falar da partida.

“Para ser sincero, não tenho vontade de falar do jogo nesse momento. Mais cedo eu fiquei sabendo que houve um artigo falando sobre mim e Russell Westbrook. Bom, esse foi um artigo completamente arbitrário. Os atritos são normais, nós passamos muito tempo juntos, mais tempo até do que passamos com nossas famílias. Então, foi algo realmente inútil e desnecessário, seja de quem for a informação”, esbravejou.

A briga teria ocorrido após o Jogo 2, o único da série em que não houve uma grande disputa até aqui. Denver foi derrotado de maneira dura após a vitória heroica do Jogo 1 e Aaron Gordon teria “cobrado” um pouco mais de atitude de Russell Westbrook.

Então, houve um sinal de alerta sobre o vestiário do Nuggets estar rachado em meio à corrida de playoffs. A demissão de Michael Malone, por exemplo, estaria na mesma linha, de acordo com algumas fontes.

Mas Gordon desmentiu a informação e ainda foi enfático: Russell Westbrook será vital para o sucesso do Nuggets no resto de 2024/25.

“Vamos falar a verdade aqui. Ele é um dos jogadores de basquete mais talentoso que já vimos. Então, estamos falando de alguém que tem sido ótimo para nós. Além disso, um dos melhores companheiros de time que já tive. Uma das melhores pessoas que já conheci em um vestiário. Enfim, eu garanto a vocês que está tudo bem. Russell será muito importante para vencermos os próximos dois jogos e avançarmos nos playoffs“, concluiu Gordon.

Após o artigo e a entrevista, Denver venceu o Jogo 6 da última quinta-feira com os dois jogadores mais tímidos. Gordon foi importante em vários setores, mas marcou apenas cinco pontos. Enquanto isso, pegou sete rebotes e distribuiu sete assistências. Por outro lado, Westbrook não começou bem, mas foi importante no último quarto, somando oito pontos.

O Jogo 7 do próximo domingo determinará se a campanha de 2024/25 do Nuggets seguirá ou não. Se avançar, a equipe enfrenta o Minnesota Timberwolves na final do Oeste.

