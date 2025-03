A briga para não ir aos playoffs na Conferência Leste da NBA

A criação dos play-ins em 2020 foi uma grande sacada de Adam Silver. Isso porque dá “uma chance a mais” para times que ficaram perto do corte para a pós-temporada. No entanto, também cria situações bizarras. Na atual temporada, a briga para ir aos playoffs via play-ins na Conferência Leste da NBA tem equipes que nem mesmo querem estar lá.

Hoje, a briga pelo play-in se resume em Orlando Magic, Miami Heat, Atlanta Hawks, Chicago Bulls, Brooklyn Nets e Philadelphia 76ers. Magic, Heat e Hawks brigam pela sétima e oitava posições, enquanto o resto tenta cavar a décima colocação.

Acontece que o Chicago Bulls, atual décimo colocado, não quer ser competitivo. A equipe deu início ao processo de reconstrução nesta temporada, trocando Zach LaVine, seu melhor jogador. Além disso, tentou se livrar de Nikola Vucevic na trade deadline. A troca de LaVine devolveu ao Bulls suas próprias escolhas de playoffs, deixando caminho livre para o tank. Hoje, para o Bulls, é melhor perder do que ganhar. E mesmo assim, o time está indo para o play-in.

Publicidade

Depois, vem o Brooklyn Nets. Depois da experiência falha do Big 3 de James Harden, Kevin Durant e Kyrie Irving em 2021, o Nets não perdeu tempo em iniciar sua reconstrução. Assim, é uma das equipes com mais escolhas de Draft da NBA. No entanto, Brooklyn começou a temporada bem até demais. Nos 20 primeiros jogos, venceu 12. E pra um time que quer perder pra melhorar sua posição no Draft, isso não é bom. Então, tratou de trocar os destaques, como Dennis Schroder e Dorian Finney-Smith. Agora, porém, as vitórias do começo ainda pesam, e a franquia tem 21 em 60 jogos no total.

Leia mais!

Na 12ª posição, o Philadelphia 76ers. No começo da temporada, seria difícil acreditar nisso. Afinal, a franquia montou um time com Joel Embiid, Tyrese Maxey e Paul George. Mas o resultado em quadra não foi o suficiente. São só 21 vitórias contra 38 derrotas. É claro, as lesões de Embiid, que piorou em todas as estatísticas, atrapalham muito o rendimento. Além disso, Jared McCain, então favorito ao prêmio de novato do ano, se lesionou e está fora de 2024/25. Para piorar, Paul George não tem o mesmo nível de antes. Com tudo isso, é melhor pro Sixers perder de propósito. Isso porque sua escolha só ficará na Philadelphia se for da primeira até a sexta do Draft. Se for da sétima para cima, vai para o Oklahoma City Thunder.

Publicidade

Isso não é de todo ruim. O play-in é uma boa adição, e criam jogos interessantes, algo que até falta na NBA. Mas também dá chance para anomalias como a atual na Conferência Leste, onde três times que querem perder poderem ir aos playoffs da NBA.

É claro, porém, que ir para a pós-temporada nunca vai ser ruim. Arena lotada, torcida animada, narrativas de supração… Mas para Bulls, Nets e Sixers, no momento, é simplesmente mais vantajoso perder e garantir uma boa colocação, não competir para chegar aos playoffs.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA