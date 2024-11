5 boxeadores que se tornaram campeões olímpicos e lendas do ringue profissional

A empresa global de apostas 1xBet relata a trajetória de 5 atletas que tiveram carreiras brilhantes no boxe profissional após vencerem as Olimpíadas.

Muhammad Ali

Cassius Clay, um boxeador americano de 18 anos, venceu a divisão de peso até 81 kg nas Olimpíadas de 1960. Ele não permaneceu amador por muito tempo e se tornou profissional no final de 1960. Em 1964, o jovem lutador se uniu à Nação do Islã e passou a ser conhecido como Muhammad Ali. Sob o novo nome, ele se tornou duas vezes campeão mundial absoluto na categoria dos pesos pesados (1964-1966, 1974-1978), pelo que foi apelidado de “The Greatest” (O Maior). As lutas de Muhammad Ali contra Joe Frazier e George Foreman são consideradas um símbolo dos esportes das décadas de 1960 e 1970. É interessante notar que o personagem Apollo Creed, dos filmes Rocky Balboa, foi inspirado nele.

Lennox Lewis

Quando criança, Lennox Lewis gostava de vários esportes, mas acabou preferindo o boxe e se tornou campeão olímpico em 1988. Um ano depois, Lennox migrou para o boxe profissional, onde atuou até 2003. Em 1999, o “Leão” se tornou o último campeão mundial absoluto do século XX na divisão dos pesos pesados. Nas suas lutas de título, Lennox derrotou 15 adversários, incluindo grandes nomes como Mike Tyson, Evander Holyfield e Vitali Klitschko.

Oscar De La Hoya

Oscar De La Hoya conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Barcelona na categoria até 60 kg. No mesmo ano, 1992, o americano de 19 anos fez sua estreia no ringue profissional.

De La Hoya, apelidado de “Golden Boy” (Menino de Ouro), nunca foi campeão mundial absoluto, mas durante sua carreira conseguiu vencer em 6 (!) categorias de peso: superpenas, leve, super leve, meio-médio, meio-médio-ligeiro e médio. A coleção de cinturões do boxeador americano inclui as versões mais prestigiadas: WBO, IBF, WBC e WBA. A luta de Oscar contra Floyd Mayweather Jr. é considerada uma das melhores da história do boxe.

Wladimir Klitschko

Em 1996, o jovem Wladimir Klitschko, de 20 anos, foi para as Olimpíadas de Atlanta no lugar de seu irmão mais velho Vitali, que havia falhado no teste antidoping. A substituição foi bem-sucedida—Klitschko Júnior conquistou a medalha de ouro.

Os primeiros 15 anos do século XXI foram a era dos irmãos Klitschko no boxe profissional dos pesos pesados. Em anos diferentes, Wladimir, apelidado de “Dr. Steelhammer” (Dr. Martelo de Aço), foi o boxeador mais forte do mundo nas versões WBO, IBF, IBO e WBA. Vitali, apelidado de “Dr. Ironfist” (Dr. Punho de Ferro), tem cinturões das versões WBO e WBC em sua coleção.

Wladimir e Vitali Klitschko nunca se enfrentaram em lutas oficiais. Por isso, nenhum dos dois se tornou campeão mundial absoluto na categoria dos pesos pesados.

Oleksandr Usyk

Oleksandr Usyk conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas de 2012 na categoria até 91 kg, aos 25 anos—mais velho do que os outros herois da análise da 1xBet. Usyk é um atleta ativo e, ao contrário de todos os outros boxeadores mencionados, não sofreu nenhuma derrota no ringue profissional. Oleksandr foi apelidado de “O Gato” devido aos seus movimentos flexíveis e até dançantes durante as lutas.

O boxeador ucraniano migrou para o boxe profissional em 2013 e, 5 anos depois, se tornou o campeão mundial absoluto na divisão dos pesos cruzadores.

Usyk não parou por aí e arriscou-se subindo para a prestigiada categoria dos pesos pesados. O risco valeu a pena: em 19 de maio de 2024, Usyk derrotou Tyson Fury por decisão dividida dos juízes e se tornou o boxeador mais forte segundo as versões WBC, WBA, IBF e WBA, ou seja, o campeão mundial absoluto.

