“Victor Wembanyama não é humano”, exclama Jaylen Brown

Jaylen Brown foi mais um a se render a Victor Wembanyama. Os astros se encontram no duelo entre Boston Celtics e San Antonio Spurs, que acontece na terça-feira (10). Desta forma, antes de enfrentar o francês do time texano, o camisa 7 celta rasgou elogios ao pivô adversário.

De acordo com Jaylen Brown, Wemby é uma espécie de ‘trapaça’ na NBA. Isso porque o seu físico somado à habilidade o tornam o jogador mais completo do basquete. Ainda assim, o camisa 7 do Celtics acredita que o francês não pode entrar em comparações com outros jogadores, uma vez que não é humano.

“Aquele garoto Victor Wembanyama é um problema. Um grande problema. Quando eu digo que sou o melhor jogador two-way da NBA, não estou contando o Wemby. Ele nem é humano. Então, eu sou o melhor jogador humano”, disse Brown, durante uma live na twitch.

De fato, Wembanyama já atua como um dos grandes nomes da NBA, mesmo após três temporadas.

Em 2025/26, por exemplo, o francês do Spurs tem médias de 23.8 pontos, 11.2 rebotes e 2.9 assistências. O detalhe, porém, é como Victor Wembanyama destoa de outros pivôs, mesmo quase 2,30 metros. No ataque, ele acerta 36.3% do perímetro, sendo capaz de arremessar de qualquer ponto da quadra, enquanto, na defesa, registra três tocos por jogo.

Então, como destacou Jaylen Brown, Victor Wembanyama é um jogador de elite dos dois lados da quadra. Chama a atenção, aliás, que o francês tem apenas 22 anos. Desse modo, é esperado que ele possa evoluir ainda mais em todos os aspectos, sendo candidato a dominar a NBA nas próximas temporadas.

Além do talento, Wemby se destaca pela paixão que tem pelo basquete. No All-Star Game, por exemplo, ele prometeu que seria competitivo do início ao fim. Já em uma vitória recente do Spurs, o astro se emocionou após o fim da partida, por conta de uma virada alcançada contra o Los Angeles Clippers e o desafio físico.

O técnico do Toronto Raptors, inclusive, já destacou o esforço diário de Victor Wembanyama. De acordo com Darko Rajakovic, o pivô está sempre buscando melhorar, mesmo já tendo uma habilidade natural.

“Acima de tudo, ele é um garoto muito focado. Wemby está em uma missão. Dá para perceber isso na maneira como ele se dedica com os preparadores físicos, na forma como se mantém ativo, como faz perguntas durante os tempos técnicos e como se comunica com os companheiros de time. Wemby quer se tornar um dos melhores jogadores da NBA“, disse o técnico.

