Anthony Edwards reage após mensagem de Michael Jordan

Anthony Edwards, astro do Minnesota Timberwolves, reagiu com gratidão após ouvir uma mensagem sobre o seu jogo de Michael Jordan. A fala veio através do comentarista Ahmad Rashad. Após uma conversa entre o jornalista e Jordan, Edwards surgiu no assunto.

“Assim, existem poucas pessoas que gostam do jeito que você faz as coisas em uma quadra de basquete. Uma delas é Michael Jordan. Há pouco tempo, ele comentou comigo que ser marcado por dois jogadores é um sinal de respeito. Você sabia disso?”, questionou Rashad. Então, o astro simplesmente respondeu: “Sim”.

Após isso, o comentarista revelou que conversou no dia anterior com Jordan e partilhou a mensagem do membro do Hall da Fama sobre a melhora de cada vez mais no basquete e também da mentalidade de Anthony Edwards.

“Conversei com ele ontem e falamos sobre você. Ele disse que adora a sua paixão, tanto no ataque quanto na defesa. Disse que você precisa continuar aprimorando o seu jogo, aceitando desafios e tendo sucesso. Afinal, ele sabe que você é o tipo de pessoa que tem essa determinação. É muito legal ter isso, não é? Ter esse cara como o seu fã?”, questionou Rashad.

“Com toda a certeza. Por isso, ele foi ao ginásio onde eu estava no meu treino antes do Draft da NBA, antes de eu ser jogador de Minnesota”, afirmou Edwards.

Em sua sexta temporada, os comentários de Michael Jordan vem em um momento que Anthony Edwards está tendo os números mais eficientes de sua carreira. Isso porque ele tem médias de 29.5 pontos, 5.2 rebotes, 3.7 assistências e 1.4 roubo de bola por jogo, com 49.5% nos arremessos de quadra e 40.6% nas bolas de três pontos.

De acordo com a última parcial do site oficial da liga, Edwards está em sétimo lugar na disputa pelo prêmio de MVP. Ele já fez 30 jogos em 2025/26 com, pelo menos, 30 pontos.

Além disso, Anthony Edwards é o principal nome do Timberwolves, que está em quarto lugar com uma campanha de 40 vitórias em 64 jogos, colocando o time como um dos principais candidatos a brigar pelas fases mais agudas do Oeste. Até porque, sob a sua liderança, a equipe de Minnesota chegou às finais de conferência nas duas últimas temporadas.

